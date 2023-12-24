Büyükşehir trafiği rahatlatmak için çalışıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç daha konforlu, daha güvenli ulaşım için gayretlerini gece gündüz demeden sürdürdüklerini belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kalbinde bulunan kavşaklarımıza etkili dokunuşlar yaparak, rahat bir trafik akışı sağlıyoruz' dedi.

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  • 24.12.2023 11:35
  • Güncelleme: 24.12.2023 12:43
Büyükşehir trafiği rahatlatmak için çalışıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; daha konforlu, daha güvenli ulaşım için gayretlerini gece gündüz demeden sürdürdüklerini belirterek, “Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kalbinde bulunan kavşaklarımıza etkili dokunuşlar yaparak, rahat bir trafik akışı sağlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanan bulvarların yükünü hafifletmek ve vatandaşların ulaşım konforunu arttırmak için önemli dokunuşlar yapıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Şehrimizin ulaşımını daha da konforlu hale getirmek için ekiplerimizle birlikte gece gündüz demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri’miz için durmadan, yorulmadan aşkla çalışıyoruz” dedi. Şehrin ulaşım alanındaki adeta kalbindeki yer olan kavşaklara etkili ve stratejik dokunuşlar yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç; “Mimarsinan Katlı Kavşağı, Erkilet-Bekir Yıldız Bulvarı, Kocasinan-Sivas Bulvarı Bağlantısı, Mustafa Şimşek-Eşref Bitlis Bulvarı, Sivas Caddesi Arif Bulvarı, İstasyon Caddesi-Sümer Üst Geçidi Kavşağı, Tren Garı Kavşağı, Ahmet Gazi Ayhan-İmamoğlu Petrol Kavşağı, Eğribucak-Seher Bulvarı Kavşağı, Eğribucak-15 Temmuz Kavşağı, 14’üncü Cadde Ambar Mezarlık Yolu ve Sivas Bulvarı Champion Spot AVM önü olmak üzere şehrimizin kalbinde bulunan kavşaklarımıza etkili dokunuşlar yaparak, rahat bir trafik akışı sağlıyoruz” diye konuştu.

Kavşaklarda önemli bir yenileme çalışması yaparak yolların günün şartlarına uygun ve çok daha rahat bir hale getirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, Kayseri’nin ulaşım konforunu arttırmak için şehrin dört bir yanında çalışmaların süreceğini belirtti.

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İHA

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