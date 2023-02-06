Büyükşehir, tüm salonları ve tesisleri vatandaşlar için açtı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri'de de hissedilen deprem sonrası gece yarısı Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm spor salonları ve sosyal tesislerin gece yarısından itibaren vatandaşlar için açıldığını duyurdu.

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  • 06.02.2023 10:24
  • Güncelleme: 06.02.2023 11:13
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Büyükşehir, tüm salonları ve tesisleri vatandaşlar için açtı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve Kayseri’de de hissedilen deprem sonrası gece yarısı Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm spor salonları ve sosyal tesislerin gece yarısından itibaren vatandaşlar için açıldığını duyurdu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, deprem, Kayseri dâhil yurdun birçok kentinde hissedildi. Depremin ilk dakikalarından itibaren Kayserililer, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisine girerken, ülke genelinde adeta seferberlik ilan edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaşanan deprem nedeniyle tüm tesisleri vatandaşlara açtıklarını söyledi.

Saat 04.17’de yaşanan deprem sonrası dışarı çıkan vatandaşlar için Spor A.Ş.’ye ve KAYMEK A.Ş.’ye ait tüm tesislerin kullanıma açıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde depreme dair Allah’a şükürler olsun ki kötü bir haber almadık. Buna karşın evlerine girmek istemeyen hemşehrilerimiz için Büyükşehir Belediyemize ait tüm spor salonlarımızı ve tesislerimizi kullanıma sunduk” dedi.

Yaşanan deprem nedeniyle tüm tesisleri vatandaşlara açtıklarını belirten Büyükkılıç, “Tesislerimizde bulunan vatandaşlarımıza sıcak çorba ve içecek teminini de sağlıyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu soğuk havada dışarda kalmasın” diye konuştu.

Öte yandan, Kayseri Ulaşım A.Ş. de deprem nedeniyle toplu taşıma araçları olan otobüsleri gece yarısı vatandaşlara açarak, soğuktan korunmalarını sağladı.

Vatandaşlardan Büyükkılıç’a dua ve teşekkür

Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm spor salonları ve sosyal tesislerden faydalanan vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç’a hem dua hem de teşekkür ettiler.

Deprem sonrası Büyükşehir Belediyesi tesislerinden olan Emirgan Restoran’da misafir edilen Erdal Kızılkaya isimli vatandaş, “Bu afet gününde çorba, çay ikramından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç, valimiz, bakanımız, milletvekillerimizin duyarlılığından dolayı çok memnun oldum. Belediyemizin vermiş olduğu bu hizmet, sosyal bir hizmet ve duyarlılıktır. Teşekkür ederiz” derken, Kadir Kongu da, “Bu vakitte bize buraları açtılar, misafir ettiler, hepsinden Allah razı olsun, geçmiş olsun” diye konuştu.

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İHA

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