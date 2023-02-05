Büyükşehir ULaşım AŞ'den vatandaşın ulaşımı için 150 milyona yakın işlem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserili vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlarken, 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş.'ye bağlı araçlardan 147 milyon işlem gerçekleştirilerek, vatandaşları sevdiklerine, ailelerine ve işlerine ulaştırdı.

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  • 05.02.2023 12:16
  • Güncelleme: 05.02.2023 13:08
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Büyükşehir ULaşım AŞ'den vatandaşın ulaşımı için 150 milyona yakın işlem
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserili vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım sağlarken, 2022 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ulaşım A.Ş.’ye bağlı araçlardan 147 milyon işlem gerçekleştirilerek, vatandaşları sevdiklerine, ailelerine ve işlerine ulaştırdı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’de gerek altyapı gerekse ulaşıma yönelik idari hizmetler ile uygulamaları hayata geçirerek vatandaşın ulaşım konforunu ve güvenliğini en üst seviyede sağlamaya gayret gösteriyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen hizmetler de sonuç verirken, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 2022 yılını kapsayan 1 yıl içerisinde milyonlarca hizmeti, Kayseri’deki hemen her vatandaşına yansıttı.

RAYLI SİSTEMDE 5,5 MİLYON KM YOL ALINDI, 45 MİLYON YOLCU TAŞINDI

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bünyesinde hizmet veren raylı sistem tramvay araçları ile 2022 yılında toplam 5,5 milyon yol katedilerek toplam 45 milyon yolcuya hizmet verildi. Vatandaşlar güvenli ve konforlu ulaşımın keyfini sürdü.

OTOBÜSLERLE 99 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Ulaşım A.Ş.’de hizmetini sürdüren otobüsler aracılığı ile de 2022 yılında toplam 62 milyon kilometre yol alınarak yaklaşık 99 milyon yolcu ailesine, sevdiklerine ve işine ulaştırıldı.

BİSİKLETLER İLE DÜNYANIN ETRAFI ADETA 76 KEZ TURLANDI

Sağlıklı ve çevreci ulaşım olan bisikletle ulaşım konusunda ise KAYBİS’teki 521 bin kullanımda 3 milyon 38 bin kilometre yol katedildi. Bu rakam ile bisikleti tercih edenler adeta dünyanın etrafını tam 76 kez turlamış oldu. Kayseri’deki otoparklarda ise 2022 yılında toplam 3 milyon 196 bin parklanma gerçekleştirilirken her kesimden vatandaşa hizmet verildi.

BÜYÜKŞEHİR, ŞEHRİ ULAŞILABİLİR HALE GETİRDİ, VATANDAŞI SEVDİKLERİYLE KAVUŞTURDU

Şehri ulaşılabilir hale getirdi, vatandaşı sevdikleriyle kavuşturan Ulaşım A.Ş.’ye teşekkür eden vatandaşlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni tebrik ederek, “Toplu taşıma araçları trafiği de azaltıyor, geliştikçe daha güzel oluyor. Büyükşehir’i tebrik ederiz” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Kayserililere daha modern, konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkânları sunmak için gece demeden, gündüz demeden gayretle hizmetlerini sürdürüyor.

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İHA

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