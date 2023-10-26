Büyükşehir vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıldönümünde ‘Haydi, Kayseri! Bayrak bizden, asması sizden’ sloganı ile vatandaşlara ücretsiz on binlerce Türk Bayrağı dağıtılacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümünün tüm yurtta olduğu gibi Kayseri’de de büyük bir coşkuyla kutlanacağını belirtti.

Kayseri, Cumhuriyet’in 100’üncü yaşını coşkuyla kutlayacak

Kayseri’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü coşkuyla ve büyük bir heyecanla kutlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, “Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. Bu cennet vatanımızın kuruluşunun 100’üncü yılında tüm evlerin balkon ve pencerelerinin ay yıldızla donatılması için vatandaşlarımıza Türk Bayrağı dağıtıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, “Şanlı bayrağımızın Kayseri’mizin cadde ve sokaklarının yanı sıra evlerimizin balkonlarında ve pencerelerinde dalgalanması için ‘Haydi, Kayseri! Bayrak bizden, asması sizden’ sloganı ile vatandaşlara ücretsiz bayrak dağıtacağız. Ekiplerimiz, Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi altındaki Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi’nde vatandaşlara ücretsiz Türk Bayrağı dağıtacak” diye konuştu.

Nice 100 yıllara

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, açıklamasında, “El ele, gönül gönüle, şehrimize, ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize layık olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Nice 100 yıllara. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.