Büyükşehir ve bakanlık iş birliği ile Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi anahtar teslimi yapılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 572 konutluk Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk etap anahtar tesliminin Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşümde ödül alan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabında sona gelindi. Projenin, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğinde yürütüldüğünü ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 572 Konut Anahtar Teslim Töreni’nin 19 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’da gerçekleşeceğini duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla gerçekleşeceğini söyleyerek, hak sahiplerine evlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, “Güvenli, sosyal ve ekonomik değerleri geliştirici, okulu, camisi, sosyal donatı alanları ve ticaret alanları ile yaşanabilir, en önemlisi afet riskine önlem alınacak nitelikte bir kentsel dönüşüm uygulamasını hayata geçiriyoruz. Allah vatandaşlarımıza kazasız belasız, huzurlu bir şekilde oturmayı nasip etsin” diye konuştu.