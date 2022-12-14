Büyükşehir ve hayırsever iş birliği ile eğitime bir destek daha

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve hayırsever iş insanı Durmuş Şigan arasında okul inşaatı için protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Hayırseverlerimiz şehrimizin yüz akı olmuşlardır. Şehrimizin hayırseverler şehri olarak anılmasına vesile olmuşlardır” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara hizmet noktasında hayırseverlerle iş birliğini sürdürüyor. Bu çerçevede Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi’nde yapılacak olan okul binası için hayırsever Durmuş Şigan ile protokol imzalandı.

Kayseri Lisesi Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, hayırsever Durmuş Şigan ve Meclis Üyesi Orhan Say katıldı.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, hayırsever iş insanlarının Kayseri’nin ‘hayırseverler şehri’ olarak anılmasına vesile olduklarını ifade ederek, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun hayırsever şehri. Helalinden kazanan, helalinden harcayan dostlarımız, büyüklerimiz bu şehrimize cami, okul, sağlık ocağı gibi kamuya ait yapılar da dâhil olmak üzere sadaka-i cariye kabilinde yaptıkları bu güzel bağışlarla, yatırımlarla şehrimizin yüz akı olmuşlardır. Şehrimizin hayırseverler şehri olarak anılmasına vesile olmuşlardır. Cenab-ı Allah kendilerine helalinden bol rızık versin” diye konuştu.

Okul yapılmak üzere protokol imzaladıklarını belirten Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün yine inşallah bir okul yapılmak üzere değerli hayırseverimiz Durmuş Şigan abimiz ve kıymetli ailesinin cömertliği ile yavrularımızın geleceği için böyle güzel bir çalışmaya imza atıyoruz. Meclisimizden aldığımız kararı böylece yetkimizle hayata geçirmiş oluyoruz. Meclis üyelerimize de teşekkür ediyor, Şigan ailesini ayrıca tebrik ediyor, Cenab-ı Allah kendilerinden razı olsun diye dualarımızı iletiyoruz.”

Hayırserver Durmuş Şigan ise protokolün hayırlı olmasını dileyerek, “Allah hayırlı uğurlu eylesin, inşallah imkânımız olursa başka katkılarda da bulunuruz. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Protokol çerçevesinde Durmuş Şigan tarafından 10 adet taşınmazın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlanması karşılığında okulun adının Durmuş-Şaziye Şigan Okulu olarak verilecek. Okul inşaatı Büyükşehir Belediyesi’nce tamamlandıktan sonra kullanım hakkı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilecek.