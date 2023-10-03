Büyükşehir ve Kadem arasında iş birliği protokolü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı. KAYMEK, KADEM iş birliği ile kadınların hem mesleki hem istihdam hem de kişisel çalışmalarında destek olmak amacıyla eğitim, seminer ve sanat atölyelerinin yer alacağı programlar düzenlenecek.

PAYLAŞ
  • 03.10.2023 11:37
  • Güncelleme: 03.10.2023 11:37
Büyükşehir ve Kadem arasında iş birliği protokolü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Kadın ve Demokrasi Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen iş birliği protokolüne, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu katıldı.
Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, KAYMEK’i Kayseri’nin altıncı üniversitesi olarak nitelendirerek, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurulmuş olan KAYMEK A.Ş. bilindiği üzere eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Kayseri’mizin adeta altıncı üniversitesi olarak bilinmektedir. Bu kapsamda biz kamu kurum ve kuruluşları ile aynı zamanda da Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği içerisinde birçok eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz. Bugün de Kadın ve Demokrasi Derneği ile birtakım eğitim konularında iş birliği sözleşmesini imzalıyoruz. Birçok alanda bizim iş birliğimiz olacak ve eğitim alanında da ihtiyaç duyulan her konuda Kayseri Büyükşehir Belediye’miz ve KAYMEK A.Ş.’miz KADEM ile birlikte bu protokol çerçevesinde çalışmalar yapacak. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere bu katkıları sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.
Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu da “KADEM olarak birçok kurumlarla protokol imzalıyoruz. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK adına da çok teşekkür ediyoruz. Kadınlarımızın hem mesleki hem kişisel hem de istihdama yönelik çalışmalarında destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem eğitimler hem seminerler hem de sanat atölyeleri konusundaki iş birliği protokolümüz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

EĞİTİM, SEMİNER VE SANAT ATÖLYELERİ
Bu protokol kapsamında, KAYMEK, KADEM iş birliği ile kadınların hem mesleki hem istihdam hem de kişisel çalışmalarında destek olmak amacıyla eğitim, seminer ve sanat atölyelerinin yer alacağı programlar düzenlenecek.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sultan Sazlığı'na Tesisler Geliyor

Sultan Sazlığı'na Tesisler Geliyor

Yaptırdığı implant kabusu oldu

Yaptırdığı implant kabusu oldu

Büyükşehir ve Kadem arasında iş birliği protokolü

Büyükşehir ve Kadem arasında iş birliği protokolü

Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Büyükşehir'den İhtiyaç Sahibi Üniversitelilere Nakit Desteği

Büyükşehir'den İhtiyaç Sahibi Üniversitelilere Nakit Desteği

TÜFE yıllık yüzde 61,53, aylık yüzde 4,75 oldu

TÜFE yıllık yüzde 61,53, aylık yüzde 4,75 oldu

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

Bir hafta bir yazar: TAHİR FATİH ANDI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaptırdığı implant sağlam dişinden etti

Yaptırdığı implant sağlam dişinden etti

Başkan Büyükkılıç, Yeni ve Modern Kedi Köpek Evi'nde incelemelerde bulundu

Başkan Büyükkılıç, Yeni ve Modern Kedi Köpek Evi'nde incelemelerde bulundu

DAHA FAZLA
8 asırdır ticaretin kalbi burada atıyor

8 asırdır ticaretin kalbi burada atıyor

Talas'tan Adıyaman'a yardım eli

Talas'tan Adıyaman'a yardım eli

Genç sürücü kazada yaşamını yitirdi

Genç sürücü kazada yaşamını yitirdi

Yamula Barajı, su sporları merkezi haline gelecek

Yamula Barajı, su sporları merkezi haline gelecek

Narkotik'ten Özel Harekatlı Şafak Operasyonu: 24 gözaltı

Narkotik'ten Özel Harekatlı Şafak Operasyonu: 24 gözaltı