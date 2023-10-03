Büyükşehir ve Kadem arasında iş birliği protokolü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Kadın ve Demokrasi Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen iş birliği protokolüne, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, KAYMEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Öztürk, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, KAYMEK’i Kayseri’nin altıncı üniversitesi olarak nitelendirerek, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurulmuş olan KAYMEK A.Ş. bilindiği üzere eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Kayseri’mizin adeta altıncı üniversitesi olarak bilinmektedir. Bu kapsamda biz kamu kurum ve kuruluşları ile aynı zamanda da Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği içerisinde birçok eğitim faaliyetleri düzenlemekteyiz. Bugün de Kadın ve Demokrasi Derneği ile birtakım eğitim konularında iş birliği sözleşmesini imzalıyoruz. Birçok alanda bizim iş birliğimiz olacak ve eğitim alanında da ihtiyaç duyulan her konuda Kayseri Büyükşehir Belediye’miz ve KAYMEK A.Ş.’miz KADEM ile birlikte bu protokol çerçevesinde çalışmalar yapacak. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizlere bu katkıları sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği Kayseri İl Temsilcisi Sibel Göç Karaosmanoğlu da “KADEM olarak birçok kurumlarla protokol imzalıyoruz. Bu anlamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK adına da çok teşekkür ediyoruz. Kadınlarımızın hem mesleki hem kişisel hem de istihdama yönelik çalışmalarında destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hem eğitimler hem seminerler hem de sanat atölyeleri konusundaki iş birliği protokolümüz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

EĞİTİM, SEMİNER VE SANAT ATÖLYELERİ

Bu protokol kapsamında, KAYMEK, KADEM iş birliği ile kadınların hem mesleki hem istihdam hem de kişisel çalışmalarında destek olmak amacıyla eğitim, seminer ve sanat atölyelerinin yer alacağı programlar düzenlenecek.