Büyükşehir Zabıtası bir ayda 383 işlem yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların güven ve huzuru için kent genelinde denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Ağustos ayında 383 denetim yaparak tespit ettiği ihlal durumlarına işlem uyguladı.

Bu çerçevede Ağustos ayında da çalışmalarını yürüten ekipler, ay boyunca seyyar satıcılara, servis ve ticari araçlara, dilencilere, fırın ve marketlere, işgallere ve çevre kirliliğine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda seyyar satıcılara 69, servis ve ticari araçlara 47, dilencilere 40, marketlere 12, işgallere 203 ve çevre kirliliğine yönelik olarak 12 denetimde bulunan Büyükşehir Zabıta ekipleri, toplam 383 işlem gerçekleştirdi.

7 karakol, 9 araç ve toplam 74 personel ile denetim faaliyetlerini titizlikle yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlamayı sürdürüyor.

