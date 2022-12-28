Büyükşehir Zabıtası, huzur ve güven için 7/24 görev başında

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılı içerisinde vatandaşların sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerini devam ettirdi. Ekipler gece gündüz demeden trafikten meyve sebze haline, turizmden genel kontrole kadar hemen her alanda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü.

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  • 28.12.2022 10:50
  • Güncelleme: 28.12.2022 11:23
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Büyükşehir Zabıtası, huzur ve güven için 7/24 görev başında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2022 yılı içerisinde vatandaşların sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerini devam ettirdi. Ekipler gece gündüz demeden trafikten meyve sebze haline, turizmden genel kontrole kadar hemen her alanda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü.

Kayserililere her yönüyle huzurlu, güvenli ve konforlu bir şehir sunmak amacıyla hizmetlerini en etkin şekilde yürütmeye özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle de 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor.

Kent yaşamının düzenlenmesinden sorumlu olan yerel yönetimler adına zabıta teşkilatı, 2022 yılı içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı olarak, vatandaşların sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerini devam ettirdi. Trafikten Hal’e, turizmden genel kontrol ekiplerine, Akşam ve Merkez Zabıta Amirlikleri olarak yıl içerisinde Kayserililerin huzuru için 7/24 çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkında kanun çerçevesinde de kentte bulunan zincir marketler, alışveriş merkezleri gibi işletmelere yapılan denetimlerde de kasa reyon fiyat farklılıkları, etiketsiz ürün satışları, eksik gramajlı satış konularında da yıl içerisinde denetimler gerçekleştirildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kış sezonunda binlerce yerli ve yabancı turistin kış tatilini geçirdiği Erciyes kış sporları turizm merkezinde kayak sezonunun açılmasıyla birlikte görevine başladı. Ekipler gelen yerli ve yabancı misafirlerin huzurlu ve düzenli bir ortamda gün geçirmelerini sağlamak için gerekli olan çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı turizm zabıta ekipleri Turizm ve Kış Sporları Merkezi’nde gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra Erciyes Kayak Merkezi’nde bulunan iş yerlerine, ticari taksilere, özel park alanlarını kullanmayarak yol kenarına park yapan tur araçlarına, yasağa uymayarak seyyar satıcılık yapan kişilere yönelik denetimlerine devam ediyor. Ekipler, kayak merkezinde bulunan Tekir Kapı, Hisarcık Kapı, Hacılar Kapı ve Develi Kapı olmak üzere dört ayrı bölgede haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Genç, dinamik, sorun çözme odaklı hizmet anlayışıyla hizmet veren Büyükşehir’in zabıta teşkilatı, 2023 yılında da vatandaşların huzur sükûn ve esenliği için çalışmalarına devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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