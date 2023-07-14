Büyükşehir Zabıtası ile Güven Timleri dilencilere göz açtırmıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timi ekipleri ile işbirliği yaparak, kentte insanların duygularını istismar ederek dilencilik yapan, mendil satan ve cam silen şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

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  • 14.07.2023 12:46
  • Güncelleme: 14.07.2023 13:38
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Büyükşehir Zabıtası ile Güven Timleri dilencilere göz açtırmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timi ekipleri ile işbirliği yaparak, kentte insanların duygularını istismar ederek dilencilik yapan, mendil satan ve cam silen şahıslara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı kent genelinde, insanların duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslara yönelik denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Bu çerçevede, zabıta ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timi ekipleri ile işbirliği halinde özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezi ana arter bulvarı, kavşaklar, Seyyid Burhaneddin türbesi çevresinde, Mimar Sinan Parkı içerisinde, Kazancılar Çarşısı ve civarı, cami ve hastane önlerinde insanların duygularını istismar ederek dilencilik yapan, mendil satan ve cam silen şahıslara yönelik denetimler yapıyor.

Son bir ay içerisinde gerçekleşen denetimlerde toplam 200 dilencinin yapılan kaba üst aramasında üzerlerinden çıkan 7 bin 481 TL paraya kamuya aktarılmak üzere tutanakla el konulurken, dilenciler de bulundukları yerden men edildi.

Kayseri’de bulunan ihtiyaç sahiplerine belediyeler, kaymakamlıklar ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından ihtiyaçları karşılanırken, Büyükşehir’den yapılan açıklamada, vatandaşlardan insanların duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere para verilmemesi ve dilenciliğin meslek haline gelmemesi için özellikle çocukları alet ederek istismar eden şahıslara itibar edilmemesi hatırlatmasında bulunuldu.

Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların sağlık, esenlik, huzur ve kamu düzenini korumak için denetimler kent genelinde aralıksız olarak devam edecek.

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İHA

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