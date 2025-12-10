Büyükşehir Zabıtası, Kasım Ayında 47 Seyyar Satıcıya Yasal İşlem Uyguladı

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Zabıta Daire Başkanlığı, Kasım ayında 47 seyyar satıcıya yönelik yasal işlemler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, seyyar satıcıların yanı sıra ticari araçlar, çevre kirliliği, dilencilik ve işgal konularında da denetimler yaptı. Toplamda 38 servis ve ticari araç, 13 market ve 53 işgal denetimi gerçekleştirildi. Ayrıca, dilencilik olaylarına yönelik 45 işlem yapıldı ve çevre kirliliği ile ilgili 18 denetim gerçekleştirildi.

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 9 araç ve 75 personel ile 7/24 esasına göre çalışarak, Kayserililerin güvenli, temiz ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlamaya devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın “kentin vitrini” olarak nitelendirdiği zabıta ekipleri, şehirdeki düzenin sürdürülebilirliği için titizlikle görevlerini yerine getiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece altyapı ve hizmet yatırımlarıyla değil, aynı zamanda şehir güvenliği ve düzeniyle de örnek bir belediyecilik anlayışını sergilemeye devam ediyor.