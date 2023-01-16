Büyükşehirden 'ulaşım ücreti' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ücretlerindeki fiyat değişikliği ile ilgili siyasiler tarafından yapılan açıklamalara karşı açıklama yapıldı.

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  • 16.01.2023 14:36
  • Güncelleme: 16.01.2023 14:58
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Büyükşehirden 'ulaşım ücreti' açıklaması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşım ücretlerindeki fiyat değişikliği ile ilgili siyasiler tarafından yapılan açıklamalara karşı açıklama yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirlenen toplu ulaşım ücretlerine ilişkin bazı siyasiler tarafından açıklama yapılmış, Türkiye genelindeki toplu ulaşım tarifeleri yok sayılarak “siyasi çıkar” amaçlı popülist yaklaşımlar sergilenmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 yılında toplam 600 milyon TL ulaşıma ilave destek sağlayarak, maliyetleri sübvanse etmiştir. 2023 yılı Ocak ayı itibariyle yolcu başı maliyet 10.5 TL seviyesine çıkmıştır. Gelirin giderleri karşılaması oranına göre 2023 yılında toplam sübvanse edilmesi gereken tutar 1 milyar 160 milyon TL olarak öngörülmektedir. Son fiyat güncellemesi ile elde edilecek gelirin 165 milyon TL olarak gerçekleşeceği düşünüldüğünde yolcu maliyetlerinin belediye tarafından karşılanması amaçlı sübvanse tutarı 2023 yılında 1 milyar TL’ye ulaşacaktır. Yani, Kayseri Büyükşehir Belediyesi vatandaşa destek amaçlı ulaşımı 1 milyar TL destekleyecektir. Kafa karıştırmayı amaçlayan aynı siyasilerin de çok iyi bildiği Türkiye geneli toplu ulaşım fiyatlarını bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz. Tam ücret İzmir’de 8.78 TL, Hatay’da 9 TL, Muğla’da 8.65 TL, Tekirdağ’da 8.50 TL’dir. İndirimli bilet fiyatları ise İzmir’de 3 TL, Hatay’da 6.03 TL, Muğla’da 5.40 TL ve Tekirdağ’da 5 TL’dir. Kayseri, bu fiyatların altında toplu ulaşım hizmeti sunarken 80 dakika içerisinde ücretsiz 2 aktarma hakkı da vermektedir. Söz konusu şehirlerde aktarma ücrete tabidir. Kayseri’de bir yetişkin 80 dakika içerisinde 2 aktarma yaptığında hiçbir bedel ödemezken, diğer söz konusu şehirler aktarmadan ya ücret alıyor ya da aktarma hizmeti vermiyor. İndirimli kart ücretlerinde de aynı durum söz konusudur. Ayrıca, Kayseri’de sunulan aylık abonman hizmeti de diğer şehirlere fark atmaktadır. Kayseri’de aylık 150 biniş tanımlı tam abonman kartı 360 TL iken, indirimli abonman kart ücreti de 120 TL’dir. Aylık tam abonman kart kullanan bir kişi 2.4 TL’ye ulaşım hizmeti alırken, indirimli abonman kart kullanan bir kişi de 0.8 TL’ye (80 kuruş) ulaşımdan faydalanmaktadır. Diğer büyükşehirlerin genelinde bu rakamlar çok daha fazla olup, bu tarz hizmet vermeyen belediyeler de azımsanmayacak sayıdadır. Toplu ulaşıma yönelik zihinleri bulandırmaya çalışan siyasiler ve ittifaklarının ortakları tarafından yönetilen belediyelerin ortalamasından daha uyguna ve vatandaşı düşünen bir yaklaşımla alternatifli ulaşım imkânı sunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi “vatandaş” odaklı daha konforlu, daha hızlı, daha uygun ve daha güvenli ulaşım için çalışmaya devam edecektir. Siyasilerin de rakamlara göre hareket ederek değerlendirme yaparken insaflı ve vicdanlı davranmaları bu şehre yapacakları en büyük iyilik olacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı sübvanse etmeye devam ederek, siyasi ikbal peşinde koşup ucuz siyaset yapanlara rağmen hizmetkârı olduğu Kayserililerin menfaati doğrultusunda çalışmaya kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İHA

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