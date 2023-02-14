Büyükşehirden 15 Bin Depremzedeye Sıcak Yemek Hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin merkezi Kahramanmaraş'ta depremzede vatandaşlar ile görevlilere sıcak yemek hizmetini özveri ile sürdürerek günlük 15 bin kişilik yemek dağıtıyor.

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  • 14.02.2023 11:19
  • Güncelleme: 14.02.2023 13:40
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Büyükşehirden 15 Bin Depremzedeye Sıcak Yemek Hizmeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, depremin merkezi Kahramanmaraş’ta depremzede vatandaşlar ile görevlilere sıcak yemek hizmetini özveri ile sürdürerek günlük 15 bin kişilik yemek dağıtıyor.

Depremin ilk anlarından itibaren, başta arama kurtarma çalışmaları olmak üzere altyapı faaliyetleri, temizlik, barınma ve lojistik ile birlikte gıda, giysi ve diğer malzeme desteklerini bölgeye ivedilikle ulaştıran büyükşehir belediyesi, depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş’ta kurduğu yemek standında bölgedekilere her gün sıcak yemek imkânı sunuyor. Üzerinden bir haftadan fazla zaman geçen ve yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremde bölgedeki depremzedelere ve görevlilere içlerini ısıtacak sıcak yemek hizmetini halen sürdüren büyükşehir belediyesi, çeşitli yemekleri ile desteğini aralıksız gerçekleştiriyor. Zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın da bölgeye giderek kendi elleri ile bölgedeki depremzede vatandaşlar ile görevlilere sıcak yemek dağıttığı hizmette, bölgedeki vatandaşlar da Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sulu yemekler başta olmak üzere beyaz ve kırmızı et yemekleri ile çorbanın yanı sıra pek çok yiyecek ve içeceği, depremin merkezi Kahramanmaraş’taki deprem bölgesinde KAYTUR aracılığıyla gıda yüklü 10 araç, 5 mobil mutfak ve 20 kişilik aşçı ekibi ile bölgedekilere ulaştırıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu yemek stantlarında, günlük 15 bin depremzede ve görevliye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.

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İHA

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