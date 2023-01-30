Büyükşehirden ailelere yönelik Bir Demlik Sohbet danışmanlık hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun rehabilitasyonuna yönelik gerçekleştirdiği projelerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Bir Demlik Sohbet sloganı ile apartmanlara ziyaretler gerçekleştiriliyor.

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  • 30.01.2023 09:57
  • Güncelleme: 30.01.2023 10:51
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Büyükşehirden ailelere yönelik Bir Demlik Sohbet danışmanlık hizmeti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun rehabilitasyonuna yönelik gerçekleştirdiği projelerini sürdürüyor. Bu çerçevede Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından Bir Demlik Sohbet sloganı ile apartmanlara ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi danışmanları aracılığı ile ailelere yönelik yapılacak ziyaretlerde, bir bardak çayınızı içip, uzman ekibimizle aileye dair konular konuşuyoruz anlayışıyla hareket edecek olan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi danışmanları, aileye yönelik konularda vatandaşların sorunlarına parmak basıyor.

Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlamında toplumun gereksinimlerine yönelik sürekli projeler üreterek, bunları hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi aracılığı ile bir projesine daha start veriyor.

Bir Demlik Sohbet sloganıyla hareket edecek olan uzman danışmanlardan hizmet almak isteyenlerin, 0 541 772 19 54 numaralı telefon ile irtibata geçmeleri yeterli olurken, vatandaşlar faaliyetleri sosyal medya ve web sitesinden takip edebilecekler.

İHA

Kayseri Gündem
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