Büyükşehirden KAYMEK Tatil Şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kültür alanında sürdürdüğü faaliyetleriyle on binlerce vatandaşa dokunan KAYMEK A.Ş. yarıyıl tatilinde eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı çocuklara yönelik 'KAYMEK Tatil Şenliği' düzenliyor.

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  • 26.01.2023 10:39
  • Güncelleme: 26.01.2023 11:43
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Büyükşehirden KAYMEK Tatil Şenliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim ve kültür alanında sürdürdüğü faaliyetleriyle on binlerce vatandaşa dokunan KAYMEK A.Ş. yarıyıl tatilinde eğlenceli ve öğretici etkinliklerin yer aldığı çocuklara yönelik ‘KAYMEK Tatil Şenliği’ düzenliyor.

Gençlere ve çocuklara yönelik sunduğu eğitim hizmetinin yanı sıra onların bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yönelik birçok faaliyete imza atan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), kültürel faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde çocukları da unutmayan KAYMEK, yarıyıl tatilinde oldukça eğlenceli ve bir o kadar da öğretici bir etkinliği miniklerle buluşturmaya hazırlanıyor. ‘KAYMEK Tatil Şenliği’nde çocuklara yönelik zengin içerikler hazırlayan KAYMEK, Kayseri Park Alışveriş Merkezi -1’inci katta 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar günlerinde de saat 10.00 ile 22.00 arasında çocuklarla buluşacak. Çocuklara eğlenceli vakit geçirme imkânı sunacak olan KAYMEK, Tatil Şenliği’nde Çocuk Oyuncakları Workshop Etkinliği, Çocuklara Özel El Sanatları Sergisi, Yüz Boyama, Kostümlü Etkinlikler - Maskotlar, Robotik Kodlama, Türk İslam Bilginleri Kart Dağıtımı, 70’ler 80’ler 90’lar Sokakta Oynuyor Çocuklar Sergisi’nin Bir Bölümü, Penaltı Vuruşu gibi renkli ve eğlenceli etkinlikler düzenlenecek. KAYMEK Tatil Şenliği’nde, eğlenirken öğrenecek çocukları ayrıca sürpriz hediyeler de bekliyor. Yaş sınırlaması olmaksızın ücretsiz bir şekilde tüm çocukların katılımına açık olacak şenlik ve KAYMEK diğer etkinlik ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiye www.kaymek.com.tr web adresinden ulaşılabilecek.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerini yürütmektedir.

İHA

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