Büyükşehirden Kırsalda Asfalt Çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı-Sarız-Kahramanmaraş yolu güzerghı üzerinde bulunan Kıskaçlı mevkiinde asfalt çalışması yaptı.

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  • 15.08.2023 11:52
  • Güncelleme: 15.08.2023 12:19
Büyükşehirden Kırsalda Asfalt Çalışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı-Sarız-Kahramanmaraş yolu güzergâhı üzerinde bulunan Kıskaçlı mevkiinde asfalt çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilçeler ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilitli parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki ihtiyaçları bir bir tespit ederek vatandaşlara hizmet üretmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce Pınarbaşı - Sarız - Kahramanmaraş yolu güzergâhı üzerinde Kıskaçlı mevkiinde bulunan bölgede çalışma yapıldı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince söz konusu mevkide asfalt çalışması yapılarak tozlu ve toprak olan görüntü ortadan kaldırıldı. Merkezde olduğu gibi kırsal kesimlerde de yol konfor ve güvenliğini arttıran büyükşehir belediyesi, asfalt çalışmalarını da sürdürüyor.

Kıskaçlı Mahallesi ve Kayseri için öneme sahip olan tesislerin de bulunduğu bölge, çalışmalar sayesinde daha modern bir görünüme kavuşurken, bölge turizmi için de önemli bir katkı sağlandı.

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İHA

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