Büyükşehirden Personele Yangın, Deprem ve Trafik Kazaları' Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birimlerinde çalışan personele yönelik ‘yangın, deprem ve trafik kazaları’ eğitimi düzenleyerek olabilecek tehlike durumlarında ne yapılacağına ve tehlikeler karşısında nasıl önlem alınacağına yönelik bilgilendirme yaptı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli aralıklarla düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi ve Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından personele ‘yangın, deprem ve trafik kazaları’ eğitimi verildi. Gerçekleştirilen yangın, deprem ve trafik kazaları eğitimine Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Sivil Savunma Uzmanı Mehmet Karakaş ile belediye personeli katıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen sunumda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon ve Planlama Amiri Orhan Canpolat, Türkiye’deki deprem fay hattı ve depremde alınacak önlemlere ilişkin bilgiler verirken, eğitimde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Halkla İlişkiler Amiri Güney Odabaşı tarafından ise yangın türleri, yangınla mücadele ve alınacak önlemler ile trafik kazaları durumlarında yapılacaklar ayrıntıları ile katılımcılara anlatıldı.

Gerçekleştirilen yangın, deprem ve trafik kazaları eğitiminde söz konusu tehlike durumlarında hayatta kalabilmek için hayati tavsiyelerde bulunulurken, olay durumunda ise tehlikenin boyutlarının büyümemesi için alınacak önlemler konu edinildi.