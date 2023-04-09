Büyükşehirden Yeni ve Modern Kedi Köpek Evi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'dilsiz dostlar' diye nitelendirdiği hem kedi hem de köpeklerin barınacağı ve hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı yeni ve modern Kedi Köpek Evi'ni yakın zamanda hayata geçirecek.

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  • 09.04.2023 15:42
  • Güncelleme: 10.04.2023 10:06
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Büyükşehirden Yeni ve Modern Kedi Köpek Evi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘dilsiz dostlar’ diye nitelendirdiği hem kedi hem de köpeklerin barınacağı ve hayvanların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı yeni ve modern Kedi Köpek Evi’ni yakın zamanda hayata geçirecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül belediyeciliğini kentte hemen hemen her alanda sürdürüyor. Bu çerçevede, Başkan Büyükkılıç’ın dilsiz dostlara yönelik çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, hayırsever işbirliği ile hem kediler hem de köpekler için yeni, modern ve günün şartlarına uygun ikinci hayvan barınağı hayata geçiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım Evi Veteriner Hekim Halil İbrahim İhsan, Kayseri’de 20 yıldır hizmet vermekte olduklarını ifade ederek, 670 sokak hayvanına ev sahipliği yapmak durumunda olduklarını kaydetti. İhsan, şöyle konuştu;

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım evi olarak 20 yıldır hizmet vermekteyiz. Şu anda aktif olarak 670 sokak hayvanımıza ev sahipliği yapmak durumundayız. Barınağımızda engelli hayvanlarımız var. Öncelikle kısırlaştırma ve rehabilitasyon. Barınağımızda şu anda da kısır olarak 200 hayvanımız halihazırda iyileşmeyi bekliyoruz. Engelli hayvanlarımıza kalıcı olarak ev sahipliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra yeni binamızda ortalama bin hayvan kapasitesine sahip. Yine aynı şekilde amacımız kısırlaştırma, rehabilitasyon ve kalıcı ev sahipliği. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakım evi olarak 20 yıldır hizmet vermekteyiz ve bundan sonrada vermeye devam edeceğiz.”

Yapımı devam eden ikinci barınak, ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için hayata geçirilecek. Tesiste gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birim olacak. Barınakta hayvan dostlarının tüm ihtiyaçlarını sağlayacak.

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İHA

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