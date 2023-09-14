Büyükşehirin 'Deprem Özel' İstişare Toplantıları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası istişare toplantılarına Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği yönetimi ile devam etti.

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  • 14.09.2023 14:19
  • Güncelleme: 14.09.2023 14:48
Büyükşehirin 'Deprem Özel' İstişare Toplantıları Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası istişare toplantılarına Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği yönetimi ile devam etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen, 11 ili etkileyen yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşayan Türkiye, deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bilim adamlarını ve bu alandaki dernek ve odaları önemseyen çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, mimar ve mühendisler ile istişare toplantılarına devam ediyor. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile düzenlenen toplantılar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği yönetimi ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, muhtemel bir afete karşı alınacak tedbirler ve depreme uygun yapılaşma konuları masaya yatırılırken, yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm kamu, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum teşkilatlarıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman; "Bir taraftan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken, diğer taraftan Kayseri’mizin depreme daha fazla dirençli bir şehir olması anlamında gayretlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
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