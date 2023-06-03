Büyükşehirin Kitap Okuma Yarışması'nın 2.'si Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK), 'Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan' sloganıyla gerçekleştirdiği 'KAYMEK Kitap Okuma Yarışması'nın ikincisi düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 03.06.2023 15:19
  • Güncelleme: 03.06.2023 18:31
  • 45
Büyükşehirin Kitap Okuma Yarışması'nın 2.'si Düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK), ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan’ sloganıyla gerçekleştirdiği ’KAYMEK Kitap Okuma Yarışması’nın ikincisi düzenlendi.

Geleneksel hale getirdiği yarışmalarla bireylerin düşünce ve ifade dünyalarını zenginleştirmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, ’Kitap Seç, Oku, Yarış, Kazan sloganıyla düzenlenen yarışmanın 2’ncisi gerçekleşti. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen KAYMEK Kitap Okuma Yarışması’na Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Büyükşehir Belediyesi İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, yarışmacılar ve aileleri katıldı. 21 Mayıs’ta başvuruları tamamlanan Kitap Okuma Yarışması’na Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ’Yaban’ isimli kitabından yarışmaya katılmak için 1149, İskender Pala’nın “Od” isimli kitabından yarışmaya katılmak için ise 819 kişi başvuru yaptı. Belirlenen kitap ve kitabın yazarını konu alan 4 şıktan oluşan 10 adet soru sorulan kitap yarışmasına yoğun ilgi gösterildi. Kahoot sistemi üzerinden yapılan yarışmada en çok doğruyu en hızlı sürede yaparak ilk 3’e girenlere ödül verildi.

Büyük heyecana sahne olan yarışmada, İskender Pala’nın ’Od’ isimli kitabından çıkan sorulara verdiği cevaplarla birinci olan Hatice Demirbaş’a 4 bin TL, Zehra Kürt’e 3 bin TL, üçüncü olan Semra Yiğit’e ise 2 bin TL takdim edildi. Öte yandan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun ’Yaban’ isimli kitabından sorulan sorulara verdiği cevaplarla ise birinci olan Sudenur Çetin’e 4 bin TL, ikinci olan Nilgün Yıldırım’a 3 bin TL, üçüncü olan Şerifenur Eren’e ise 2 bin TL ödül verildi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum' projesi hayata geçiriliyor

"Hayalini Kuruyorum, Jandarma ile Geleceğe Yürüyorum" projesi hayata geçiriliyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: 'Kayserispor bütün güçlükleri aşabilecek büyük bir camiadır'

İlim semasında bir yıldız Mustafa Asım Köksal hoca anıldı

İlim semasında bir yıldız Mustafa Asım Köksal hoca anıldı

Bir anneden Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizin Hakkınızı Ödeyemem'

Bir anneden Başkan Büyükkılıç'a: 'Sizin Hakkınızı Ödeyemem'

MELMEK yılsonu sergisi açıldı

MELMEK yılsonu sergisi açıldı

Tomarza Çaparları Tescillenme Çalışmaları Başladı

Tomarza Çaparları Tescillenme Çalışmaları Başladı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

6
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor yönetimi: Hedefimiz rayından çıkan takımın geleceğini tekrar yoluna koymak

Kayserispor yönetimi: Hedefimiz rayından çıkan takımın geleceğini tekrar yoluna koymak

Alkol masasında dans eden küçük kızın ailesinin avukatından açıklama

Alkol masasında dans eden küçük kızın ailesinin avukatından açıklama

DAHA FAZLA
Arı kovanlarına ayı saldırdı, zarar büyük

Arı kovanlarına ayı saldırdı, zarar büyük

Mithatpaşa Mahallesi'nin 7 noktasında yenileme çalışması başladı

Mithatpaşa Mahallesi’nin 7 noktasında yenileme çalışması başladı

Kayserispor ile Ankaragücü yöneticileri, yemekte buluştu

Kayserispor ile Ankaragücü yöneticileri, yemekte buluştu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendini ispatlayan KOCAFEST seneye bambaşka olacak'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendini ispatlayan KOCAFEST seneye bambaşka olacak'

Büyükşehirin Kitap Okuma Yarışması'nın 2.'si Düzenlendi

Büyükşehirin Kitap Okuma Yarışması'nın 2.'si Düzenlendi