Büyükşehirin Merkezi, Ulu Çınarların İkinci Yuvası Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin dua alan projelerinden olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde ulu çınarlar birbirinden farklı etkinliklerle zamanlarını geçiriyor. Merkezde çok mutlu olduklarını ifade eden yaşlılar burada aile olduklarını söylediler.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, lüks otel konforunda yaşlı vatandaşları misafir ederken, çalışanlar yaşlı çınarların hem gönlünü hoş tutuyor hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Merkezde, dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar da yer alıyor. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Koordinatörü Seval Genç, merkezde yaşlılar birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, merkez hakkında bilgi verdi. Genç, şöyle konuştu;

“Tüm yaşlılarımız haftada 2 kere geliyor. Merkezimizde fiziksel ve psikolojik destek sağlıyoruz. Yaşlılığa bağlı birtakım hastalıkların gecikmesinde katkı sağlıyoruz. Yaşlı koromuz var. Yaşlı tiyatro grubumuz var. Burada eğitmenlerimiz var. Akıl ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak işlerle meşgul oluyoruz burada. Hanımlarımız genellikle el işi, ahşap boyama, zekâ oyunları gibi faaliyetlerde bulunuyor. Ayrıca tüm yaşlılarımızla birlikte gezilere gidiyoruz. Müze gezisi, sinema, tiyatro, koro aktiviteleri gibi aktivitelerde yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımız ve yaşlılarımızla ile birlikte eğlenceli, keyifli vakit geçiriyoruz. Bizim içinde iş gibi değil burası. Hep beraber günü nasıl keyifli geçiririz. Günlük ruh halimize göre de bir şeyler yapıyoruz. Kaliteli vakit geçirip günü bitiriyoruz.”

Merkezde her şeyin çok güzel olduğunu söyleyen ulu çınarlardan Semiha Parım, “Burada her şey çok güzel. Harika bir yardımlaşma var. Belediyemiz bize böyle bir imkân vermiş. Yani içimiz içimize sığmıyor. Burada sabahları içimiz açılıyor. Hastalıklarımız olduğunda fiziğe gidiyoruz. Çalışanlar o kadar rahat olmamızı sağlıyorlar ki onları en yakınımız gibi görüyoruz. Çaylarımız ve yemeklerimiz geliyor. O kadar incelik gösteriyorlar ki çok mutlu oluyoruz” diye konuştu. Ulu çınarlardan Sare Beydilli ise, “Evde işimizi bitirip buraya nasıl geleceğimizi düşünüyoruz. Burada el işi yapıyoruz. Birlikte şakalaşıyoruz. Güzel güzel oynuyoruz. Şarkılar, türküler söylüyoruz. O yüzden çok mutluyuz. Allah razı olsun burayı açanlardan” derken, Lütfiye Yılmaz Kolu kısa, “Burada çok mutluyuz. Günlerimiz çok güzel geçiyor. Sohbet ediyoruz. Gülüyoruz, oynuyoruz. İyi günler geçiyor” dedi. Fatma Kesim de, merkezden çok memnun olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Biz bir aileyiz. Her şeyden çok memnunuz. Çalışan elemanlardan, ekiplerden memnunuz. Binlerce şükürler olsun. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Sizin içinde çok teşekkür ediyorum.”

Müjgan Özbarutçu ise “ Evladım yok ama merkezdekilerin hepsi evladım. Elimden tutarlar. Kimi zaman çorabımı giydirirler evden beni alırken. Sabah gelir alırlar. Akşam götürürler. Kapımı açıp içeriye götürmeden bir yere gitmezler. Yalnız yaşıyorum. Burası çok güzel bir yer. Fizyoterapistimiz ve psikiyatristimiz de var” dedi. Mustafa Soylu, merkezdeki etkinliklerden bahsederek, “Çok mutluyuz. Tarifi çok zor. Burada koromuz ve tiyatromuz var. Şimdi yeni bir program düzenledik. Arkadaşlar kendilerini düşündürüyorlar. Kelime buluyorlar ve ödül dağıtıyoruz. Çok güzel geçiyor günler. Tesisimiz sıcacık. Mis gibi” diye konuştu. Tahsin Dadaş da, “Burada çok mutluyuz. Adeta bir aileyiz. Herkes birbirini seviyor. Herkes birbirine saygılı. Vaktimiz geçiyor. Parklarda oturmaktansa buraya getiriyoruz. Hizmet bol. Başkanımızdan çok memnunuz. Erzurumluyum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden ulu çınar Hasan Oyar Kılıçgil, “Memduh başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bizi Çanakkale’ye götürdüğü için. 46 sene Avrupa’da kaldım. 46 sene vatansızdım. Çanakkale’ye gittiğimizde vatanımın kıymetini oradan anladım. Bu konu ile alakalı başkanıma teşekkür borçluyum” dedi.