Büyüksimitci: “4,5 milyon işsiz gencimiz var, iş hayatına kazandırılmalılar”

Türkiye’de 4,5 milyon işsiz gencin iş hayatına kazandırılması gerektiğine ve çocukların erken yaşta mesleki eğitime yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden KAYSO Başkanı Büyüksimitci, “Kişi başına düşen milli geliri 60-70 bin dolar olan ülkelere bakalım, disiplin ve ciddiyet var. Finlandiya’da ana sınıfından itibaren çocukları mesleğe yönlendirme uygulamaları var. Çocukların kapasiteleri ölçülüyor, aileler de bunu teşvik ediyor. 4,5 milyon işsiz gencimiz var. Bu bir hazinedir, bu gençlerin kazanılması gerekiyor” dedi.

Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yönetim kurulu üyeleri, OSB başkanları ve iş insanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Son zamanlarda yaşanan ve kamuoyunda gündeme gelen iş kazalarıyla ilgili konuşan Başkan Büyüksimitçi, yapılan haberler üzerinden mesleki eğitim konusunu zedelemeye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyleyerek “İş kazasını kim ister? Kötüden çıkararak meselelere ‘kötüdür’ yargısına varılmamalıdır. Yani Allah korusun yolda giderken de bir kaza olabilir, iş yerinde de kaza olabilir. Ama ihmali olanı devlet tutacak kulağından gereğini yapacak” dedi.

“ÇOCUKLAR ERKEN YAŞTA MESLEKİ EĞİTİME YÖNLENDİRİLMELİ"

Bakanlıkların ortak çalışmalarıyla ülkedeki işsiz gençlerin istihdama kazandırılması adına çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Büyüksimitci, çocukların erken yaşta mesleki eğitime yönlendirilmeleri gerektiğini ifade ederek “Gençlerimizi heba edemeyiz, ülkenin geleceği bu gençler. Ancak başarının arkasında disiplin yatar. Kişi başına düşen milli geliri 60-70 bin dolar olan ülkelere bakalım, disiplin ve ciddiyet var. Serbest hareket etmeyi, disiplin altında olmamayı şiar edinmiş gibi gözüküyoruz. Mesleki eğitim konusunda ‘çocuk işçi çalıştırılıyor’ gibi ifadeler kullanılıyor. Finlandiya’da ana sınıfından itibaren çocukları mesleğe yönlendirme uygulamaları var. Çocukların kapasiteleri ölçülüyor, aileler de bunu teşvik ediyor. 4,5 milyon işsiz gencimiz var. Bu bir hazinedir, değerlendirilmesi ve bu gençlerin kazanılması gerekiyor” diye konuştu.