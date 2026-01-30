Büyüksimitci'den Orta Anadolu Üretim Havzası'na Teşekkür

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Özkaya, 2025 yılının zorlukları ve 2026 yılına dair beklentilerini paylaştı. Özkaya, “2026 yılı da 2025 yılı gibi dalgalı bir yıl olacak. Küresel ve yerel ekonomik gelişmeler, fiyat istikrarı ve risk yönetimini öne çıkaracak” dedi. Yüksek enflasyon ve finansmana erişimdeki zorlukların sanayiciler üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu belirtti.

Özkaya, 2026 yılı için büyüme beklentisinin %3,5 olduğunu ifade ederken, enflasyonla mücadelede daha olumlu gelişmeler beklediklerini de vurguladı. Ancak, üretimi artırmak yerine talebe odaklanmanın sorunları daha da derinleştirebileceğine dikkat çekti.

Sanayi Sektörünün Zorlukları

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, 2025 yılının ekonomik açıdan zor geçtiğini belirterek, sanayi sektörünün sıkı para politikaları ve artan maliyetler nedeniyle diğer sektörlere göre daha sınırlı bir performans sergilediğini ifade etti. Büyüksimitci, sanayicilerin üretimden vazgeçmeyerek süreci özveriyle yönettiklerini söyledi.

Jeopolitik Riskler ve Ticaret

Büyüksimitci, Türkiye’nin jeopolitik risklere karşı duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Suriye konusunda Türkiye’nin benimsediği “tek toprak, tek bayrak, tek devlet” ilkesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, ABD-İran geriliminin küresel ticareti etkileyebileceğini ve firmaların pazar çeşitliliğini artırmaları gerektiğini belirtti.

Verimlilik ve Yapay Zeka

Büyüksimitci, firmaların verimliliklerini artırmalarının ve dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarının önemine değindi. Yapay zeka teknolojilerinin sanayinin geleceğinde kritik bir rol oynadığını belirten Büyüksimitci, KAYSO Akademi aracılığıyla bu alanda eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürüteceklerini ifade etti.

Uzay, Havacılık ve Savunma Projeleri

Kayseri’nin sanayi potansiyelini artıracak projeler hakkında da bilgi veren Büyüksimitci, Erciyes OSB’deki altyapı çalışmalarının başlayacağını ve Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB’nin Kayseri için tarihi bir adım olduğunu açıkladı. Bu projenin, yerli üretimi destekleyeceği ve istihdam yaratacağı öngörülüyor.

Büyüksimitci, Orta Anadolu Üretim Havzası vizyonunun hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kacır’a teşekkür ederken, bu sürecin bölgenin rekabet gücünü artıracağını belirtti.