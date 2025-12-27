Büyüksimitci: “Gideceğimiz çok yol var”

KAYSO’da düzenlenen basın toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci “Mobilyada ne kadar büyük olsak da Türkiye’nin ihracatı 4,-4,5 miltar dolar, IKEA’nın yıllık cirosuysa 40 milyar euro. Aradaki farka baktığımızda IKEA’nın toplam satışının yüzde 10’u kadar ihracat yapabiliyoruz. Gideceğimiz çok yol var” dedi.

Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya, yönetim kurulu üyeleri, OSB başkanları ve iş insanlarının katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Özellikle mobilya firmalarının daha nitelikli, katma değerli ürün üretmesine ve daha büyük pazara ulaşabilmesiyle ilgili konuşan Başkan Büyüksimitci, rekabet konusunda küçük/orta ölçekli firmalarda büyük bir verimsizlik, israf olduğunu ifade ederek “Malzemeden işçiliğe kadar birçok israf söz konusu. Fakat Türkiye’nin en büyük kurumsal mobilya firmaları Kayseri’de olması sebebiyle ümidimiz yüksek, ama bu noktada problemimiz devlet teşviğidir. Çin’i örnek gösterebiliriz; muazzam devlet teşvikleri var. Sektörde haksız rekabet de söz konusu, Çin’e karşı sektörel anlamda nasıl politika üretebileceğimiz, ne tür işbirlikleri yapabileceğimiz üzerine çalışıyoruz” dedi.

“KAT ETMEMİZ GEREKEN ÇOK YOL VAR”

Kayseri’de büyük firmaların kurumsal olarak altyapısının sağlam olması, yurt dışı bağlantılarının olması ve markalaşma yönünde en çok patent, tescil alanlar olması sebebiyle Kayseri’de mobilya sektörü içerisinde yenilikçilik anlayışının sürdüğünü belirten Başkan Büyüksimitci, global sektörde pazar payının genişletilmesi adına Çin’deki teşviklerin ve sektör içerisindeki teknolojik gelişmelerin, altyapıların Türkiye’ye de uyarlanması gerektiğini vurgulayarak “Dünyadaki gelişmeleri takip etmek gerekiyor. Sadece işçilikte değil, teknolojik gelişmeleri izlemeliyiz. Günümüzde işleri robotlar yapıyor, minimum işçilikle maksimum kalitede üretiyor, üstüne malzeme fiyatının yüzde 15’inin altında fiyat veriyor. Çin’deki destek ve teşvikleri, gelişmeleri takip edip Türkiye’ye nasıl uyarlayabileceğimize bakmamız gerekiyor. Mobilyada ne kadar büyük olsak da Türkiye’nin ihracatı 4,-4,5 miltar dolar, IKEA’nın yıllık cirosuysa 40 milyar euro. Aradaki farka baktığımızda IKEA’nın toplam satışının yüzde 10’u kadar ihracat yapabiliyoruz. Gideceğimiz çok yol var” diye konuştu.