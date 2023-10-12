Buz Pateni takımı şampiyonluk hedefinde

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Buz Pateni Takımı, bu ay Ankara'da düzenlenecek olan 1. Bölge Artistik Buz pateni şampiyonası için hazırlanıyor.

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  • 12.10.2023 18:01
  • Güncelleme: 12.10.2023 19:14
Buz Pateni takımı şampiyonluk hedefinde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlik Spor İl Müdürlüğü Buz Pateni Takımı, bu ay Ankara’da düzenlenecek olan 1. Bölge Artistik Buz pateni şampiyonası için hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 13 figür pateni sporcusu ile kurulan Buz Pateni takımı, Ankara’da düzenlenecek olan 1. Bölge Artistik Buz pateni şampiyonasına hazırlanıyor. Son olarak 31 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenen test yarışmalarında bir üst kademeye geçen Kayseri takımı, Bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Antrenör Mahmut Ekinci eşliğinde çalışmalarına devam eden sporcular, 21-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan 1.Bölge Artistik Buz Pateni Şampiyonası’na katılacak.

Başarı için kolları sıvayan sporcular, haftanın 5 günü buz üzerinde ve jimnastik salonunda kara antrenmanı yapıyor.

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İHA

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