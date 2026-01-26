Buz üstünde drift atan sürücüye yüklü ceza

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince "Buzlanma Drift Atana Yaradı" ve "Makas Şov" konulu paylaşımlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde; Buzlanma Drift Atana Yaradı" paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 131 bin 267 lira cezai işlem uygulandı, 3. kez alkollü olarak ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan sürücünün ehliyetine 5 yıl + 60 gün süreyle el konuldu ve araç sürücüsü hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

"Makas Şov" paylaşımına konu araç trafik ekiplerince tespit edildi ve aracın tescil plakasına Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 11 bin 629 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

