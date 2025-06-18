Buzlar eridi mi?: Milletvekili Ersoy Elitaş'ı ziyaret etti
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası paylaşılan fotoğrafta Milletvekili Baki Ersoy'un iki elinin yumrukları sıkılı vaziyette poz vermesi aradaki gerilimi gün yüzüne çıkardı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Vekil Ersoy sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak: “İttifak ortağımız AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Mustafa Elitaş’ı ziyaret ettim. Görüşmemizde, Sevdamız Kayserimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Kayserimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz adına hayırlı olacak her adımda, birlik ve dayanışma içerisinde azami gayreti göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.