  • Bylock kullanıcısı İhraç Emniyet Müdürü saklandığı adreste yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bylock kullanıcısı, İhraç Emniyet Müdürü A.A.(58) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl  3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, bylock kullanıcısı, İhraç Emniyet Müdürü A.A.(58) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

