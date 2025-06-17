Bylock kullanıcısı ihraç infaz koruma memuru yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün güncel finans yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten Bylock kullanıcısı ihraç infaz koruma memuru V.I.(38) şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimizce aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Hakkında "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgütün güncel finans yapılanması içerisinde aktif olarak faaliyet yürüten Bylock kullanıcısı ihraç infaz koruma memuru V.I.(38) şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.