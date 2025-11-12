C-130 Hercules: Askeri nakliye uçağı

MSB Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında 20 askerin şehit olduğunu açıklamıştı. C130 tipi askeri kargo uçağı askeri nakliye uçağıdır ve Türk Hava Kuvvetleri de 1963’ten beri bu uçakları envanterinde bulundurmaktadır.

Lockheed C-130 Hercules, ABD merkezli Lockheed Martin tarafından tasarlanmış, dört turboprop motorlu bir askeri nakliye uçağıdır. 1954’ten bu yana 2.500’den fazla üretilen C-130, ABD, Kanada, Avustralya ve 60’tan fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır.

C-130, yarı hazır ya da hazır olmayan pistlere inip kalkabilecek şekilde tasarlanmıştır. Arka yükleme rampası sayesinde helikopterlerden zırhlı araçlara, paletli kargolardan askeri personele kadar çok çeşitli yükleri taşıyabilir. Hava teslimat görevlerinde ise 20.000 pound’a kadar yükü havadan bırakabilir veya engebeli zeminlere iniş yapabilir.

C-130J, filoya en son katılan modeldir ve önceki C-130E ve bazı H modellerinin yerini almıştır. Daha hızlı ve yüksek irtifada uçabilen C-130J, daha kısa mesafede kalkış ve iniş yapabilir. J-30 versiyonu, gövdeyi 4,5 metre uzatarak kargo kapasitesini artırır. Uçak, gelişmiş dijital aviyonikler, modern navigasyon sistemleri, entegre savunma sistemleri, yeni turboprop motorlar ve dijital otopilot gibi son teknoloji özelliklere sahiptir.