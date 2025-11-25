  • Haberler
C vitamini deposu 6 mevsim meyvesi: günlük tüketimde hastalıklardan koruyor

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yollar araştırılıyor. Bu kapsamda uzmanlar 6 mevsim meyvesi ile bağışıklık sisteminin güçlendirileceğini belirtiyorken bu meyveleri mandalina, portakal, greyfurt, kivi, nar ve limon olarak sıralıyor.

Uzmanlar, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yolların da etkili olacağını belirtiyor. Bu kapsamda doğru gıda tüketiminin hastalıklarından koruduğu belirtiliyor.

Özellikle kış aylarının gelmesiyle 6 mevsim meyvesinin C vitamini açısından etkili olmasıyla bağışıklık sistemini güçlendirdiği, hastalıklardan koruduğu belirtiliyor. Bu meyveler ise mandalina, portakal, greyfurt, kivi, nar ve limon olarak sıralanıyor.

