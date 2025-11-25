C vitamini deposu 6 mevsim meyvesi: günlük tüketimde hastalıklardan koruyor
Soğuk havaların etkisini göstermesiyle bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal yollar araştırılıyor. Bu kapsamda uzmanlar 6 mevsim meyvesi ile bağışıklık sisteminin güçlendirileceğini belirtiyorken bu meyveleri mandalina, portakal, greyfurt, kivi, nar ve limon olarak sıralıyor.
