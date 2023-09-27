'Cadının Evi'nden ilginç lezzet

4 bin yıl önce Meksika’da üretilen çikolataya farklı lezzetler katan "Cadı’nın Evi", Kayseri’deki 3 bin metrekare tesisinde ürettiği birbirinden güzel çikolataları ile Türkiye’nin her bölgesinde yaşayan vatandaşın ağzına yeni bir tat getirdi.

İlk kez Meksika topraklarında içecek şeklinde kullanılan ve sonrasında Orta Amerika’nın tropikal yağmur ormanlarına kakao tohumları ekilmesiyle fermente edilerek macun haline getirilen çikolatanın tarihi 4 bin yıl öncesinde dayanıyor. Asırlardır dünyanın her yerinde tercih edilen çikolataya yeni bir bakış açısını ise Kayseri’de kurulan Cadı’nın Evi getirdi. 3 bin metrekare olan tesiste sürekli kendini yenileyen ve geliştiren ekibin ellerinde şekillenen çikolatalar, vatandaşlarında damağına yeni ve farklı bir tat getirdi. Konuklarına üst düzey çikolata deneyimi sunmak için yola çıkan Cadı’nın Evi Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Mehmet Aktürk ve firma CEO’su İnşaat Mühendisi Atalay Akın Aktürk de, firmanın hedefleri hakkında bilgiler verdi.

"Kaliteli çikolata ve kahveyi insanlarla buluşturmak için yola çıktık"

Cadı’nın Evi Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Mehmet Aktürk, firmanın kuruluş hikayesini anlatarak, "Markamızı oluştururken tek bir amacımız vardı o da kaliteli çikolata ve kahveyi insanlarla buluşturmaktı. Çikolataya olan tutkumuzla birlikte bu işe başladık. Üç yıl süren geniş kapsamlı bir ARGE çalışması sonrası 2017 yılında ilk şubemizi Kayseri’nin Talas ilçesinde açtık. Bu süre zarfında altyapı çalışmalarımızı sürdürdük ve birçok deneyim kazandık. Bu deneyimler sonucu büyüyerek Türkiye’nin beş ayrı bölgesinde 23 aktif, 17 inşası süren toplamda 40 şubeden oluşan kocaman bir aile haline geldik" dedi.

"En büyük farkımız çikolata ve kahve konseptine yeni bir bakış açısı getirmemiz oldu" diyen Aktürk, "Bize özel reçete ile hazırlanmış çikolatalarımız ile müşterilerimize eşsiz bir lezzet deneyimi sunmayı hedefledik. Herkesin bildiği çikolataya çok daha lezzetli, kaliteli ve yeni bir yorum kazandırdık. Ürettiğimiz ürünlerin ham maddesinden mekanlarımızın konseptine kadar getirdiğimiz farklı bakış açısı bugün çikolata sektöründe bizi farklı bir yere taşıdı. Bugüne gelmemizde aldığımız inisiyatifler büyük önem taşıyor. Ürünlerimizi mümkün olan en iyi kaliteye ve tazeliğe sahip lezzette ürettik. Bu lezzeti mekan ve kaliteli personel ekibimizle birleştirdik ve ortaya Cadı’nın Evi çıktı" ifadelerini kullandı.

"Çikolatayı keyif aracı olarak görüyoruz"

Sektöre yeni bir bakış açısı getirmek için yola çıktıklarını dile getiren Mehmet Aktürk, "Ekibimizle birlikte sektöre yeni bir bakış açısı ve farklı misyon geliştirmek için yola çıktık. Keyif veren mekanlar tasarlamaya oldukça önem veriyoruz. Çünkü mekan deneyiminin değişken bir yapıya sahip olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin keyifli zaman geçirebilmesi için mekan tasarımı ve konsept üzerine aktif çalışmalar yürütmekteyiz. Kayseri merkezde bulunan 3 bin metrekare üretim tesisimizde sürekli kendini yenileyen ve geliştiren ekibimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız bu lezzeti Türkiye’nin her yerine sorunsuz bir şekilde ulaştırmaktı. Bu nedenle ailemizin büyüdüğü andan itibaren Türkiye’nin en büyük lojistik ağı ile çalışmaya başladık. Böylelikle genel merkezimizde hazırlanan ürünlerimizin sorunsuz bir şekilde Türkiye’nin her yerine ulaşmasını sağladık. Artık bu aşamada standart ürünlerimizde kolay ve seri üretim aşamaları ile işletme kolaylığı sağlayarak yüksek kazançlı işletmeler kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Cadı’nın Evi CEO’su Atalay Akın Aktürk de, franchise sistemi hakkında bilgiler vererek, "Franchise adaylarımız web sitemiz üzerinden başvuru yapabilir ya da mail adresimize iletişim ve ilgilendikleri bölge bilgilerini mail atabilirler. Bu aşamada başvuru yapan franchise adaylarımız daha detaylı görüşme yapmak için genel merkezimize davet edilir. Bu süreç dükkan deneyimi, fizibilite çalışmaları, teorik ve pratik eğitimler, dükkân için en uygun noktanın bulunup kiralanması, kendilerine atanan eğitim şefleri eşliğinde teorik ve pratik eğitimlerini tamamlamaları halinde ekibin oluşturulması ve operasyon ekibimizle birlikte açılış yapılmasından oluşan detaylı bir çalışmayı kapsamaktadır" şeklinde konuştu.

"Bizler bu kadar güzel bir markanın mimarı olduğumuz için çok mutluyuz"

Cadı’nın Evi ailesine katılmak isteyen yatırımcı ortaklara seslenen Atalay Akın Aktürk, "Bizler bu kadar güzel bir markanın mimarı olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün tüm Türkiye içerisinde franchise sistemi ile bayilikler oluşturarak bu tatlı kazancı yatırımcı ortaklarımızla paylaşmaya hazırız. Biz inanıyoruz ki bugün bizimle birlikte çalışacak olan yatırımcı ortaklarımız, büyük karlı işletmelere sahip olacaklardır. Yatırımlarını doğru değerlendirerek Cadı’nın Evi ailesinde yer almaktan oldukça mutlu olacaklardır. Girişimci ruhu ve başarma tutkusu ile ailemize katılmak isteyen herkes bu ailenin bir parçası olabilir" dedi.