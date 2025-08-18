Çadırda ölü bulunan çiftin kimlikleri belli oldu
Erciyes Tekir Yaylası'nda çadır alanında konaklayan ve ısınmak için kömürlü ocak yaktıktan sonra yaşamını yitiren çiftin kimlikleri belli oldu. Yaşamını yitiren çiftin Mustafa Karakoç (46) ve Fatmagül Karakoç (45) olduğu tespit edildi.
Olay, dün gece saatlerinde Erciyes Tekir Yaylası’nda yaşandı. Mustafa Karakoç (46) ve eşi Fatmagül Karakoç (45) konakladıkları çadır içerisinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk kontrolde kömürlü ocak türü mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenme sebebiyle öldükleri değerlendirildi. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekibinin olay yerinde yapacağı inceleme sonucunda cesetler otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna sevk edilecek.