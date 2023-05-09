Çağan Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde son haftaya girilmişken, AK Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan'ın seçim gezileri de devam ediyor.

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  • 09.05.2023 12:01
  • Güncelleme: 09.05.2023 13:48
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Çağan Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

14 Mayıs tarihinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde son haftaya girilmişken, AK Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan’ın seçim gezileri de devam ediyor.

AK Parti Milletvekili Adayları Deniz Çağan ve Bayar Özsoy, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Kahraman Akbal ile Mustafa Adıyaman, seçimlerde son haftaya girilmişken çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İl Başkanlığının belirlemiş olduğu program çerçevesinde ziyaretlerde bulunan Deniz Çağan, ilk olarak servisçi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi. Çağan ve beraberindeki partililer daha sonra Kıranardı Mahallesine geçti. Muhtarlık ziyaretinde bulunan Çağan, Özsoy ve beraberindeki partililer esnaf ziyareti yaptı. Kıranardı’nın hemen yanı başındaki Hisarcık Mahallesi’nde de muhtarlık ziyaretinde bulunan heyet, esnaf ziyareti yapmayı da ihmal etmedi. Erciyes Kayak Merkezine açılan kapılardan birisi olan Hisarcık Mahallesinde özellikle esnafın, kayak yapmak için Erciyes’i tercih eden yerli ve yabancı turistlerin ihtiyacına cevap verebilmek adına çağın gerekliliklerini uygun şekilde kendilerini yenilediklerini belirten AK Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan; “Kayserimiz için önemli bir değer olan Erciyes’i, hak ettiği yere taşıyarak turizm pastasından payını alması adına hepimiz üzerine büyük görevler düşüyor. Bizler bu şuurla hareket ederken esnafımızın da verdiği destek çok önemli. Gerek Kayseri, gerekse farklı şehir ve ülkelerden gelen kayakseverler, bazı temel ihtiyaçlarını buradaki esnafımız aracılığı ile gideriyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Sabah erken saatlerinde başlayan seçim gezileri Esenyurt Mahallesinin ardından Tınaztepe, Selimiye, Anafartalar ve Ambar Mahallelerini kapsayan ve Tınaztepe tesislerinde gerçekleştirilen mahalle toplantısı ile devam etti.

Günün son programında ise mutlu bir ana tanıklık eden Çağan ve Özsoy, özel bir düğün salonunda tertiplenen Ramazan Baca ve Zehra Atalay çiftinin nişan törenine katıldı.

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İHA

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