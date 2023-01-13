Çağdaş Atan: 'Bizim için geri dönüş ve nefes oldu'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-1 galip ayrıldıkları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Bizim için geri dönüş ve nefes oldu' dedi.

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  • 13.01.2023 21:59
  • Güncelleme: 14.01.2023 04:11
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Çağdaş Atan: 'Bizim için geri dönüş ve nefes oldu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-1 galip ayrıldıkları Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bizim için geri dönüş ve nefes oldu” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Maça topun bizde olacağını bilerek başladık. Bir oyun planımız vardı. Çalıştığımız korner organizasyonundan golü bulduktan sonra sahada istediğimiz yapmaya başladık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. 15 şutun 11’i isabetli. Bizim için çok sevindirici geri dönüş oldu. Karşımıza engeller çıkacağını söylemiştik. Hatalar olacak demiştik. Ama biz ileriye gitmekten vazgeçmeyeceğimizi söyledik. Dün aramızdan Mustafa ayrıldı. Buraya iyi hizmet etmek isteyen futbolcular ile devam edeceğiz. Sonuna kadar zorlayacağız. Oyuncularımın limitlerini yükseltmelerini istiyorum. Şimdi fabrika ayalarına geri döndük. Bizim için geri dönüş ve nefes oldu. Çok mutluyuz. Taraftarımız çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulumuzu da bu galibiyetle başarılar diliyorum” dedi.

Sivasspor maçı öncesinde imza töreninin yapılmaması konusunda konuşan Atan, “O süreçte galibiyet alamadık. Bizi üzdü. O ortamda imza töreni düzenlemeyi düşünmedik. Benim öyle bir beklentim yok. Pazar günü gidiyoruz ve 3 gün yokuz. Olursa olur, olmazsa bizim için problem değil. Bana bu kadar değer vermeleri beni çok mutlu ediyor. En sonunda onlar da bir galibiyet hediye edebildik” şeklinde konuştu.

İHA

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