Çağdaş Atan: 'Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün çok fazla futbol konuşamayacağız, konuşmak istemiyoruz böyle bir günde dedi.

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  • 13.11.2022 19:48
  • Güncelleme: 13.11.2022 20:17
Çağdaş Atan: 'Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonu düzenlenen basın toplantısında, "Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün çok fazla futbol konuşamayacağız, konuşmak istemiyoruz böyle bir günde" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İstanbul’da meydana gelen patlamayı maç bitiminde öğrendiklerini ve böyle bir günde futbol konuşmak istemediklerini söyledi. Atan, "Maçtan sonra öğrendik, sanırım Beşiktaş - Antalyaspor maçı da iptal olmuş. Milletimizin başı sağ olsun. Anlayışınıza sığınarak bugün çok fazla futbol konuşamayacağız, konuşmak istemiyoruz böyle bir günde. Konyaspor’u tebrik ediyoruz. Gönül isterdi ki bu kadar domine ettiğimiz bir oyunu ya da nasıl kaybettiğimizi konuşabilmek ama maalesef milletimizin yaşadığı elim olaydan dolayı affınıza sığınarak futbolla ilgili yorum yapmak istemiyorum" diye konuştu.

İHA

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