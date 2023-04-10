Çağdaş Atan: 'Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi, ilk 6 için savaşacağız'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ümraniyespor maçı sonrası, 'Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi, ilk 6 için savaşacağız' dedi.

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  • 10.04.2023 18:50
  • Güncelleme: 10.04.2023 21:38
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Çağdaş Atan: 'Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi, ilk 6 için savaşacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ümraniyespor maçı sonrası, “Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi, ilk 6 için savaşacağız” dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Çok iyi bir takımı yendik. Düşük bütçeli takımla ligde farklı profil oluşturdular. Bizi zorlayacaklarını biliyorduk. Birinci golden sonra duran toptan gol yemesek ikinci yarı güzel geçebilirdi. İkinci yarıda daha istediğimiz oyunu oynadık. Zordu bugün. Çok mutluyuz. İkinci gol tekrar ettiğimiz kısa ortadan geldiği için çok mutluyuz. Bu galibiyetin mimari sadece biz değiliz, bu galibiyetin mimari kulübümüzde çalışan herkes. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Onların duaları olmasa bu işi başarmamız mümkün değil. Şuan iyi pozisyondayız. Gözümüzü ilk 6’ya dikmedik diyemeyiz. Bay olan bir haftamız var. Bugün gizli 47 puanın sahibi bir Kayserispor var. Ligin sonuna kadar devam etmeliyiz. Bu maç hedefsiz kalmamamız için çok önemliydi. İlk 6 için savaşacağız” ifadelerini kullandı.

İHA

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