Çağdaş Atan: 'Bugün çok büyük bir takımı mağlup ettik'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0'lık Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Öncelikle bugün çok iyi bir takımı değil, gerçekten çok büyük bir takımı mağlup ettik' dedi.

PAYLAŞ
  • 02.02.2023 20:12
  • Güncelleme: 03.02.2023 09:27
  • 94
Çağdaş Atan: 'Bugün çok büyük bir takımı mağlup ettik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0’lık Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, “Öncelikle bugün çok iyi bir takımı değil, gerçekten çok büyük bir takımı mağlup ettik” dedi.

Kayserispor, ligin 22. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Öncelikle bugün çok iyi bir takımı değil, gerçekten çok büyük bir takımı mağlup ettik. Oyuncularım maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir konsantrasyonla uygulamış olduğumuz sisteme ve plana 90 dakika boyunca bağlı kalarak müthiş bir maç oynadılar. Çok iyi ön alan baskıları yaptık. Rakibi alışmış olduğu kısa pas oyununun dışarı çıkarıp uzun pas oyununa zorlamak istediğimi söylemiştim. Okaka’ya atılan her topta Campanharo ve Kemen ile yanaşıp arkadan Macit ile baskı yapıp ikinci topların hemen hemen hepsini almayı başardık. Maçı daha erken koparabilirdik ama oyuncularım o kadar iyi mücadele etti ki, rakibe bir tane pozisyon verdik. O da, uzatmalarda direkten dönen top. O da herhalde oyuncularımın iyi niyetinden içeri girmedi. Berabere bitse gerçekten çok üzülürdük. Müthiş bir galibiyet aldık. Geçen hafta belki kağıt üzerinde sıralamada çok kolay gibi gözüken, biraz da hak ettiği değeri almayan, iki kere geri düşüp çevirmeyi başardığımız, hem saati itibarıyla kahvaltıdan gittiğimiz hem yeri, saati ve rakibi itibarıyla çok önemli İstanbulspor maçını kazandığımızın göstergesi. İstanbulspor maçının üzerine bu maçı kazanabilmek bize müthiş bir seri yakalattı. Son 4 maç, 3 galibiyet. Oyuncularım çok büyük takdiri hak ediyorlar. Bugün cezalı seyircimiz var, onlar da maçın içerisine müthiş bir şekilde girdiler. Oyuncularımızı olumlu anlamda hep ittiler. Çok iyi baskılar ve geçiş hücumları yaptık. Gerektiğinde kısa, gerektiğinde uzun oynadık. Bugün oyunu Başakşehir gibi büyük bir takıma karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa kuralına göre oynadık. Hiçbir soru işareti olmadan hak ettiğimiz bir maçı kazanarak geçmiş bulunuyoruz. Önümüzde Giresunspor maçı var. Bazen eksiliyoruz, sakatlıklar yaşıyoruz ama biz, yönetimimiz, oyuncular mazeret üretmeden yolumuza devam ediyoruz. İnşallah bu yakalamış olduğumuz çıkışı devam ettiririz. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

“Onur’a sadece Fenerbahçe’nin değil, diğer büyük takımlarında ilgisi var”

Onur Bulut’un Fenerbahçe transferiyle ilgili sorulan soruya Atan, “Onur bizim takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. Bazen düz hatta kullanıyoruz. Bazen merkez orta sahaya sokup onla beraber 3-2-5’e dönüyoruz. Bizim takımımızın başrol oyuncularından bir tanesi. Bugün müthiş oynadı. Her oyuncu da olur. Özellikle milli arada biraz kafa olarak sallandı ama şuan tamamıyla bize dönmüş durumda. Fenerbahçe transferime gelince, tabii ki böyle fırsatları bütün oyuncular değerlendirmek ister. Onur’a sadece Fenerbahçe’nin değil, diğer büyük takımlarında ilgisi var. Daha sonuçlanmış bir şey yok. Onur şu an bizim oyuncumuz. Kulüp menfaatleri, Onur’un menfaatleri ve takımın menfaatleri neyi gerektiriyorsa sonunda yönetimimiz ona karar verecektir” diye cevap verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Telsizciler Derneği'nden Türkuaz'a Teşekkür

Telsizciler Derneği'nden Türkuaz'a Teşekkür

Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor

Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlanıyor

Jandarma 10 Terör Şüphelisini Yakaladı

Jandarma 10 Terör Şüphelisini Yakaladı

Talas'ta zabıtadan 'huzur' için sıkı denetim

Talas'ta zabıtadan 'huzur' için sıkı denetim

Uzmanından öneri: 'Kayarak düşen kişi öncelikle sakin kalmalı'

Uzmanından öneri: 'Kayarak düşen kişi öncelikle sakin kalmalı'

Enflasyon son 11 ayın en düşük seviyesinde

Enflasyon son 11 ayın en düşük seviyesinde

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özhaseki'den, 'Tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna net cevap

Özhaseki'den, 'Tekrar aday olacak mısınız?' sorusuna net cevap

Kayseri polisinden bağ evine özel harekat destekli operasyon

Kayseri polisinden bağ evine özel harekat destekli operasyon

DAHA FAZLA
Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu

Akaryakıt maliyeti, seyahat vasıtalarını etkiliyor

Akaryakıt maliyeti, seyahat vasıtalarını etkiliyor

Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik hafta

Kayseri Süper Amatör Küme'de kritik hafta

Polis ekipleri bir haftada 50 bin kişiyi sorguladı, 145 aranan şahsı yakaladı

Polis ekipleri bir haftada 50 bin kişiyi sorguladı, 145 aranan şahsı yakaladı

Büyükkılıç'tan Kadın Girişimcilerle İşbirliği Protokolü

Büyükkılıç'tan Kadın Girişimcilerle İşbirliği Protokolü