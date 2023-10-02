Çağdaş Atan: 'Gaziantep maçından sonra milli ara bence bize çok iyi gelecek'

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Gaziantep maçından sonra milli ara bence bize çok iyi gelecek" dedi.

RAMS Başakşehir, Süper Lig’in 7. haftasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçı değerlendirerek, "Geriden oyun kurmalarda rakibin baskısına göre planladığımız oyun kurmalarını işledik. İkinci ve üçüncü bölgeyi aslında rahat bir şekilde geçtik. Oralarda sadece çok basit tercih hataları ve çok basit top kayıpları yaptık. Erken ortalar attık. Aslında oraya yerleştirdiğimizde biraz daha rakibi sallandırıp, ondan sonra biraz daha taç çizgi iki üç defa değdirip, rakibin aralarını açıp öyle hücum etseydik bence bizim lehimize oluşabilecek pozisyonları yakalayabileceğimiz bir maç olabilirdi. Çok oynaması kolay bir zemin değil. Değişmesi gereken bozuk kayan, kalkan bir zeminden bahsediyoruz. Orada bence iki takım da biraz daha uzun paslarla oynamayı tercih etti ve dönen toplarda etkili olmaya çalıştı. Yoğun bir mücadele oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum gerçekten. İkinci yarı özellikle çok iyi mücadele gösterdiler. Bu mücadeleyi kaliteyle tekrardan birleştirmemiz gerekiyor. Bizim biraz maç oynamadan beraber çalışmaya ihtiyacımız var. Gaziantepspor maçından sonra milli ara bence bize çok iyi gelecek. Ondan sonra yukarılara tırmanan, daha istikrarlı oynayan, daha iyi oynayan bir Başakşehir izlettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kayserispor taraftarına hakkım helaldir"

Maçta kendi aleyhine yapılan tezahüratlara değinen Atan, "Olayların nasıl geliştiğini, neler olduğunu hepiniz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Anlatılan, iftiraya varan çok şey var ama maalesef biz pozisyonumuz gereği susmak zorundayız. Eğer ben sezon sonunda bana verilen sözler tutulmadığında görevi bırakıp ayrılsaydım bir kahraman olarak ölecektim. Ama ben kalıp oyuncularıma hep bunu söylemiştim, kalıp o takımla bile bir şeyler yapabileceğinizi gösterip öyle bırakmak istedim. 4 hafta namağlup çok iyi bir takımı inşa ederek ekibimle beraber buradan ayrıldık. Bir filmde güzel bir söz var, ’Ya kahraman olarak ölürsünüz ya da bir hain olduğunuzu görene kadar yaşarsınız.’ Biz maalesef burada bir hain gösteriliyoruz şu an. Bu da en kolayı. Bizi acıtanlar neler, buradaki içimizde olan taraftar gruplarının bazı şeylere göz göre göre inanması, inandırılması. O beni çok üzen bir durum. Onun dışında Kayserispor taraftarına benim hakkım helaldir. Bu kulüple ilgili veya Kayserispor taraftarıyla ilgili kötü bir söz söylemem mümkün değil. Ama anlatılan hikayelere, atılan iftiralara kimse inanmasın. Ben her adımımla raporlayarak, söyleyerek bu kulüpte ilerledim. Daha önce bana gelen milli takım yardımcı antrenörlüğü teklifi, dolaylı yollardan bir büyük takımın teklifi, benim onlara dürüstçe söylediğim tekliflerdi. Ama onlar ben gittikten sonra anlayışla da karşılıyorum, burada sevilen bir hocayı kaybettiler. Transfer de açılmamış. Başarısız gibi gözükmemek için bir hain oluşturmaları gerekiyordu. Onu da beni yaparak seçtiler. Dediğim gibi benim Kayserispor taraftarına hakkım helaldir" diye konuştu.