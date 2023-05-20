Çağdaş Atan: 'Maalesef oyuncularımız ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor maçının ardından, Maalesef oyuncularımız ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi dedi.

PAYLAŞ
  • 20.05.2023 22:06
  • Güncelleme: 21.05.2023 08:45
  • 53
Çağdaş Atan: 'Maalesef oyuncularımız ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor maçının ardından, "Maalesef oyuncularımız ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor’a 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Tarifi zor bir maç oynadık. Son haftalarda olduğu gibi bu hafta da inanılmaz bireysel hatalardan goller yiyoruz ve bugün de yemeye devam ettik. Rakibin kadrosuna ve dizilişine baktığımızda oyunun kontrolünün bizde olacağını biliyorduk. İstatistiklere baktığımızda çok bir anlam ifade etmese de yüzde 80 topa sahip olduğumuz, çok daha fazla ceza sahasına girdiğimiz bir maçı çok kolay gollerle çok farklı bir şekilde kaybettik. Rakip 5 defa ceza sahasında buluşmuş. 4-0 mağlup olduk. Çok açıklanabilir bir durum değil. Biz 5’incilik 6’ıncılık motivasyonu üzerinde oyuncularımızı ligin bitmediğine inandırmaya çalıştık ama maalesef oyuncularımız bugün ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi. Bugün kadar müthiş gelen oyuncularım bu sezona yakışır bir performansla bugün buradan ayrılmadılar. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza bir galibiyet hediye etmek istiyorduk. Bugün olumlu yönde daha değişik skor bekliyorduk ama olmadı" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

CHP Milletvekili Mahmut Arıkan, mazbatasını aldı

Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım

Kayserispor taraftarına ücretsiz ulaşım

Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu

Depremzede Öğrenciler Erciyes'te Piknik Etkinliğinde Buluştu

Kayserispor 3 puan istiyor

Kayserispor 3 puan istiyor

Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor

Yoğun İlgi Gören Kitap Okuma Yarışması'na Kayıtlar Sürüyor

Yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı

Yeni açılan mesire alanı trafiği yoğunlaştırdı, vatandaş 'adres sormak 10 TL' pankartı açtı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ömer Demir, 'Bütün Bünyan'ın arkamızda olduğunu hissederek mücadele ediyoruz'

Ömer Demir, “Bütün Bünyan’ın arkamızda olduğunu hissederek mücadele ediyoruz”

Kayserispor Başkanı Çamlı: Bu sonuç yakışmadı

Kayserispor Başkanı Çamlı: Bu sonuç yakışmadı

DAHA FAZLA
Develi'de sağanak yağış sele neden oldu

Develi'de sağanak yağış sele neden oldu

Başkan Doruk partisinden istifa etti

Başkan Doruk partisinden istifa etti

Çağdaş Atan: 'Maalesef oyuncularımız ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi'

Çağdaş Atan: 'Maalesef oyuncularımız ligi bitirmiş gibi bir performans gösterdi'

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 4 (Maç sonucu)

İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

İzinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı