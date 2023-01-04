Çağdaş Atan: 'Maça bireysel hatalar damga vurdu'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'e 4-2 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, 'Maça bireysel hatalar damga vurdu' dedi.

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  • 04.01.2023 20:13
  • Güncelleme: 05.01.2023 06:30
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Çağdaş Atan: 'Maça bireysel hatalar damga vurdu'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında evinde ağırladığı Fatih Karagümrük’e 4-2 mağlup olan Yukatel Kayserispor’da Teknik Direktör Çağdaş Atan, “Maça bireysel hatalar damga vurdu” dedi.

Maça oyuncuların bireysel hatalarının damga vurduğunu söyleyen Çağdaş Atan, “Açıklaması çok zor bir maç oynadık açıkçası. Kazanmayı çok istediğimiz 26 puan yaptığımızda çok farklı bir durumda çok rahatlayacağımız, farklı hedefler kovalayabileceğimiz bir maç diye düşünüyorduk bu maç için ama sizin de gördüğünüz gibi maça 1-0 mağlup başladık. Üstüne tam toparlandık, pozisyona girdikten sonra Cardoso ile arka direkten 2. golü yedik. Maalesef bugün maça damga vuran şey bireysel hatalar oldu diye düşünüyorum ama oyuncularım 15-16 haftadır gayet iyi bir performansla hemen her maçı iyi oynayarak buraya geldiler” dedi.

Atan, yarından itibaren çalışmalara başlayacaklarını söyleyerek, “Bugün kötü oynama haklarını kullandılar diye düşünüyorum. Kafamızı kaldıracağız, yarından itibaren çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü tekrardan maçımız var. Oyuncularla soyunma odasında konuştuk. Buraya kadar büyük bir krediyle geldik. 23 puan bizim için çok önemliydi ama 2 haftadır farklı avantajları kaçırdık. Toparlanacağız bundan hiç şüphemiz yok. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.

İHA

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