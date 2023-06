Çağdaş Atan: 'Yeni şeyler söylemek lazım'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Eski söylemler dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söylemek lazım” diyerek, ayrılık sinyali verdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Atan, “Nasıl anlatsam, nereden başlasam. MFÖ’nün Bodrum’u anlattığı o güzel şarkı, bizim sezonumuzu da özetleyen dizelere sahip. ’Kaç kişiydik o zaman, bak kaç kişi kaldık şimdi?’ Kayserispor’da çalışma kararı aldığımda kulübümüzün yönetimi bana karşı çok dürüsttü. Transfer yasağımız vardı, geçen sezon kiralık olarak görev yapan oyuncular takımdan ayrılacaktı ve kadromuza katılan kimse olmayacaktı. İlk günden itibaren birlikte idman yapıp, son güne kadar birlikte hareket edeceğimiz bir kadro vardı elimizde. Bizim nedenimi de, bu zor şartlarda bir arada kalıp hayal kurmaktı. O da parayla değil ya!. ’Hayalimiz bütçelerden büyük’ deyip hayalimizi paylaştığımda, birlikte büyüdük. Şampiyonluk hedefine birleşmek kolaydır. Kayseri halkının bu hayali sahiplenmesi hayatımda hiç tanık olmadığım özel bir kenetlenmenin ortaya çıkmasına yol açtı. Tüm oyuncularımızı farklı yerleşimlerde, başka pozisyonlarda kullandık. Hepsi aslanlar gibi elinden geleni yaptı. İsimlerini teker teker yazıp geçmek içime sinmiyor, ancak takım için seviye atlayan o kadar çok oyuncumuz var ki. Hepsiyle gurur duyduk, hepsi de en üst seviyenin büyük oyuncuları olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Sadece Onur değil, ilk 11’imizden dört oyuncumuz ayrıldı sezon içinde. Eksildikçe, çoğaldık, bir arada durdukça büyüdük. Deprem yaşadık, haftalarda tesislerde birlikte kaldık. Yetmedi, sahada kazandığımız puanların silinmesine tanıklık ettik. Ceza geldi, sildiler alın teriyle kazandığımız puanları. Biz hiç umursamadık. Oyun oynadık, oyunumuz her gün büyüdü. Futbolun dizilişlerden bağımsız olduğunu, güzel oynamak için bir felsefe uğruna birlikte hareket edebilmenin her şeyin üstüne olduğunu bağırdık. Takım yeteneğimiz, kadromuzun yetenek toplamının üstüne çıktı. Bunu idmanda ter döken oyuncularımız başardı. O oyunculara destek olan kulüp personelimiz başardı. Gece gündüz teknik ekibimiz başardı. Zor şartlarda kulübe kaynak oluşturmaya çalışan yönetimimiz başardı. Her düştüğümüzde bizi ayağa kaldıran Kayserispor taraftarı başardı. Biz başardık. Sezon bitti, değerli yönetimi ile oturduk, konuştuk. Aramızdan daha çok ayrılanlar olacak. Transfer tahtasının açılacağı, bu sayede yeniden hayaller kurabilecek kadro oluşturabileceğimiz sözünü aldık. Fakat bu söz, kampa yeni kadromuzla girebileceksek anlam kazanacak. Aksi halde kaynaklarımız boşa harcamış olacağız. Mevlana Celaleddin-İ Rumi ne söylerse güzel söyler; Dünle beraber gitti, cancağımız, ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım” ifadelerini kullandı.