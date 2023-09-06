Çağdaş Atan için Başakşehir iddiası

Kayserispor ile sözleşme imzaladığında “Hayallerimiz bütçelerden büyük” sözü ile taraftarın taktirini kazanan genç teknik adam bugün akşam saatlerinde yaptığı açıklama ile ayrıldığını açıkladı.

“Bittiği için üzgün değilim yaşandığı için mutluyum” başlığı ile Kayserispor’dan ayrılan Çağdaş Atan'ın Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu iddia edildi. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.