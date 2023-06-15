Çağdaş Atan: 'Kemerlerinizi bağlayın'

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ile Teknik Direktör Çağdaş Atan çevrimiçi toplantıda taraftarın sorularını yanıtladı. Teknik Direktör Atan konuşmasında, “Sezon ortasında giden isimler oldu. Transfer tahtasını açtırmak önemli. Bir an önce açtırmak daha da önemli. Sürekli irtibat halindeyiz. Başkanımız ile konuştum, önümüzdeki hafta tahtasını açtıracağımızı düşünüyorum. Biz raporumuzu sunduk. Herkes bu rapor üstünde mutabık kaldı. Eğer her şey yolunda giderse önünüzdeki sezonun bombasını patlatacağız. Kemerlerinizi sıkı bağlayın. Hayal satmak istemem. Buraya faydalı olamayacaksam kalmam. Bu sene genç isimlere çok şana vermemiş gibi gözüküyor ama öyle değil. Arif Kocaman, Bilal Beyazit, Akcah ve Uzodimma uzun süre şans buldu. Daha genç oyuncuları da zaman zaman oyuna aldık” dedi.

SAMET KOÇ, TAHKİM KURULU KARARI İLE İLGİLİ: "ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç ise Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun, Kayserispor'un Onur Bulut'a açtığı davada oy birliğiyle oyuncuyu haklı bulmasının ardından Tahkim Kurulu’na gittiklerini hatırlattı.

Samet Koç, bir taraftarın Onur Bulut transferini Tahkim Kurulu’na taşımalarını sorması üzerine, “Şeriatın kestiği parmak acımaz. Geçen sezon imza atılması gerekiyordu atılamamış. Önce Antalya kampında anlaşma yapılmıştı. Menajeri nedeniyle birkaç kere ertelendi. Depremden önce imza sirküleri alındı. Pazartesi sabah TFF’ye iletildi. O Gece deprem olmuştu. Beşiktaş ile transfer gerçekleştirildi. UÇK futbolcuyu haklı buldu. Tahkime taşıdık. Tahkimden çıkacak sonuca bakacağız. Bekleyeceğiz” yanıtını verdi.