Çağdaş Atan perşembe günü imzayı atıyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 yıllık anlaşmaya vardıkları Çağdaş Atan'ın Perşembe günü imzayı atacağını söyledi.

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  • 03.01.2023 12:55
  • Güncelleme: 05.01.2023 09:37
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Çağdaş Atan perşembe günü imzayı atıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 yıllık anlaşmaya vardıkları Çağdaş Atan’ın Perşembe günü imzayı atacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyleyerek, imza töreninin Perşembe günü yapılacağını kaydetti. Koç, “Çağdaş hocayla anlaştık. 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Perşembe günü imza töreni yapacağız. Bu haliyle görevinin başında. Herhangi bir ihtilafımız yok. Her şey gayet iyi. O da çok memnun, bizde çok memnunuz” dedi.

İHA

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