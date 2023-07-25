Çağdaş Atan takımın başında

İstifa ettiği, Kayseri’den ayrıldığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapılan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımdaki görevini sürdürüyor.

Sabah antrenmanını Çağdaş Atan nezaretinde gerçekleştiren Kayserispor, yarın akşam Gençlerbirliği ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kendisinin takımdan ayrıldığı yönündeki iddialara ilişkin de, "Yönetim transfer tahtasını açmak için uğraşıyor. Verilen sözler var. Yönetim, sözleri yerine getirmek için uğraşıyor. Bizde lig hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.