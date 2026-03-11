Çağdaş Kaya, Avrupa Para Powerlifting Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu önemli başarıyı kutlamak amacıyla görkemli bir karşılama töreni düzenledi. Törende konuşan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Bugün, şehrimizin halter branşı adına gurur verici bir günü yaşıyoruz. Çağdaş Kaya, paralimpik branşta özveriyle çalışarak bu başarıyı elde etti. Hocalarının rehberliğinde büyük bir emek harcayarak Avrupa Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Bu başarıyı bir başlangıç olarak görüyoruz; hedefimiz Los Angeles Olimpiyatları’na katılmak ve orada da başarı elde etmek," dedi.

Kabakcı, sporcunun bu başarıda emeği geçen antrenörünü ve ailesini de tebrik ederek, "Sporcumuzun her türlü desteği alması için gereken altyapıyı sağlamak adına çalışmalarımız sürecek," şeklinde ifade etti.

Törenin ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Çağdaş Kaya’yı makamında ağırlayarak çeşitli hediyeler takdim etti. Bu özel kutlama, Kayseri’nin spor camiasında büyük bir heyecan yarattı ve Çağdaş Kaya’nın başarılarıyla gurur duyan birçok kişi tarafından coşkuyla karşılandı.