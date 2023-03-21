Çağdaş Kaya Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, sona erdi. Taşkaya Spor Kulübü sporcularından Çağdaş Kaya, Türkiye Şampiyonu oldu.

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  • 21.03.2023 09:43
  • Güncelleme: 21.03.2023 09:52
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Çağdaş Kaya Halterde Türkiye Şampiyonu Oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, sona erdi. Taşkaya Spor Kulübü sporcularından Çağdaş Kaya, Türkiye Şampiyonu oldu.

Bedensel Engelliler Halter Türkiye Şampiyonası, 18-19 Mart’ta Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapıldı. Kayseri’yi temsilen müsabakalarda Taşkaya Spor Kulübü sporcularından Çağdaş Kaya da yer aldı. Antrenör Buse Yılmaz gözetiminde müsabakalarda yer alan Çağdaş Kaya, ’Gençler’ kategorisinde mücadele etti. Kaya, 1. kaldırışta 95 kilo, 2. kaldırışta 110 kilo ve 3. kaldırışta 115 kilo kaldırarak Gençler 54 kiloda Türkiye Şampiyonu oldu.

Müsabakaların ardından sporcu Çağdaş Kaya ve Antrenör Buse Yılmaz büyük sevinç yaşarken, yeni şampiyonaların hazırlıklarına da ara vermeden başladı.

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İHA

Kayseri Gündem
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