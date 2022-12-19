'Çağdaş Yaşam' artık Kayseri'de de desteklenecek!

Kayseri’de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kayseri Şubesi, hizmete açıldı.

ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, açılışta yaptığı konuşmasında dernek faaliyetlerinden bahsederek birçok öğrenciye yardım yapıldığını söyledi.

Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Kayseri Şubesi’nin açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, CHP Kayseri Kadın Kolları İl Başkanı Mevlüdiye Kayabalı Sunu, ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel, ÇYDD Kayseri Şube Başkanı Burak Menekşe, ÇYDD Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Seval Genç, ÇYDD Kurucu Temsilci Niyazi Ünalmış, KİGDER Başkanı Sema Karaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, ve davetliler katıldı. Program kapsamında, ÇYDD temsilciliği sırasında derneğe gayrimenkul bağışında bulunan Ekrem Akıncıoğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.

ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel konuşmasına, “Ülkemizin Orta Anadolu’sunda pastırması, mantısı, sanayisi, güzel insanlarıyla bildiğimiz Kayseri’de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin şubesi açılıyor. Bu coşkuyu paylaşmak için, tarihe not düşmek için, buraya geldiğiniz için sizleri yürekten kutluyoruz, iyi ki varsınız" diyerek başladı. Derneğin şimdiki ve geçmiş zamandaki faaliyetlerinden de bahseden Yüksel, derneğin birçok öğrenciye de burs imkanı sağladığını söyledi. Katılımcılardan da bu konuda destek istedi.

ÇYDD Kayseri Şube Başkan Yardımcısı Seval Genç de, derneğin kuruluş ve açılış gününün önemine değinerek, “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü gibi özel bir günde kurulan derneğimiz, yine özel bir günde açılıyor. Umutla ve büyük bir heyecanla Cumhuriyet değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve ulusa ulaşmak amacına hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Çağdaşlarımız ve sizlerin desteğiyle yüzlerce kızımızın ve gencimizin eğitimlerine katkı sağlamak ve onlara umut olmak için çıktığımız bu yolda bize desteklerini esirgemeyen katkı sağlayan ve bizi bu görevde yüreklendiren tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Derneğe gayrimenkul bağışında bulunan hayırsever Ekrem Akıncıoğlu da, “Katılımınız için herkese teşekkür ederim. Ülkemiz içinde tahsil yapmak isteyen ancak maddi imkanı olmayanlara burs, okul olmayan yerlere okul yaptırıp devletimize bağışlayarak yurdumuza hizmette bulunan ve aramızdan ayrılan merhum Türkan Saylan hanımefendiye, yerine gelen profesör doktor Ayşe Yüksel hanımefendi ve ekibine ÇYDD ve yönetimine teşekkür ederim. Çorbada tuzum olsun diye evimi bağışlamaktan mutluluk duyuyorum” dedi.