Çağları aşan 'Ahilik Mesajı' protokol töreniyle yâd edildi

Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde yer alan Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi'nde düzenlendi. Kutlamalara Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve yerel yöneticilerin yanı sıra esnaf ve sanatkârlar da katıldı.

Programda, Ahi Evran'ın esnaf için taşıdığı önemin yanı sıra bu değerlerin toplumun her kesimi için geçerli olduğu vurgulandı. Ahilik felsefesi, dürüstlük, paylaşımcılık ve üstün ahlak gibi prensiplerle birlikte geleceğe taşınması gereken bir yaşam biçimi olarak ifade edildi.

Kayseri'nin Esnaf Geleneği

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Ahiliğin iş ve meslek ahlakı sağladığını belirterek, esnaf ve sanatkârların ekonomik hayatın bel kemiği olduğunu dile getirdi. Kayseri'deki 41 oda ve yaklaşık 50 bin esnafın Ahilik geleneğini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

Ödüller ve Törenler

Kutlamalar sırasında, 2025 yılının Ahisi olarak Ahmet Nursaçan seçildi. Ayrıca, Yılın Kalfası Enes Güneş ve Yılın Çırağı İrem Nur Yol'a plaket takdim edildi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da Yılın Ahisi özel ödülüne layık görüldü.

Kültürel Aktiviteler

Programın sonunda Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından şed kuşanma gösterisi yapıldı ve katılımcılara pilav ve helva ikram edildi. Ahilik Haftası’nın anlam ve öneminin bir kez daha vurgulandığı bu etkinlik, Kayseri’nin esnaf kültürünü yaşatmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

